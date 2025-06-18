中東局勢拖累歐美股收黑 投顧：台股應提高風險意識

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（中央社記者江明晏台北18日電）中東局勢未見緩和，歐美收黑，台股17日漲161.69點，收在22211.59點，投顧分析，面對台股短線漲勢，應提高風險意識，後續要留意美國聯準會（Fed）利率政策與地緣政治後續發展。

以色列與伊朗連日交火，不見戰事緩和跡象，外界擔心美國可能介入這場中東衝突，美股4大指數今天收低。

道瓊工業指數大跌299.29點或0.70%；標普500指數下挫0.84%；那斯達克指數滑落0.91%；費城半導體指數下跌0.83%。

美國總統川普（Donald Trump）提前離開七大工業國（G7）峰會返美，歐股3大指數今天收黑。

台股17日漲161.69點，收在22211.59點，成交值新台幣3622.57億元。三大法人合計買超33.94億元，其中，自營商賣超101.78億元，投信買超81.59億元，外資及陸資買超54.13億元。

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投顧分析，短期地緣政治風險仍須提高警覺，市場焦點轉向FOMC利率決議，預期本次利率持續不變，但聯準會對下半年降息兩碼（0.5個百分點）的態度是否鬆動，成牽動全球股市的關鍵，若會後聲明偏向鷹派立場，恐壓抑股市表現。

投顧進一步說明，從技術面來看，台股站穩在10日線與月線之上展開漲勢，短線有望挑戰前高並試圖重返年線，但籌碼穩定性下降，後市若見指數衝高伴隨融資大增，應提高風險意識。（編輯：楊凱翔）1140618