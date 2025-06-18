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日專家：歐洲應正視中國侵台風險 網攻恐是前兆

2025/6/18 09:12（6/18 09:45 更新）
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日本電信電話公司首席網路策略師松原實穗子17日表示，歐洲必須正視台海發生戰爭的衝擊，不只全球經濟將重創，且將危及歐洲在台3萬僑民。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日
日本電信電話公司首席網路策略師松原實穗子17日表示，歐洲必須正視台海發生戰爭的衝擊，不只全球經濟將重創，且將危及歐洲在台3萬僑民。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日
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（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）北約防衛學院基金會今天舉行高階對話，日本專家松原實穗子疾呼，歐洲應更重視台海危機，美軍方多次提到中共可能在2027年犯台，若開戰全球經濟將重創，且將危及歐洲在台3萬僑民；她並擔憂中國網攻台海基礎設施恐是衝突前兆。

北約防衛學院基金會（Nato Defense College Foundation）17、18日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，基金會主席米努托里佐（Alessandro Minuto-Rizzo）、北約幹部、義大利外交部官員，及美歐亞太多國學者專家出席，中央社應邀擔任媒體合作夥伴。

在今天會議第二場「混合戰」討論中，擔任講者的日本電信電話公司（NTT）首席網路策略師松原實穗子（Mihoko Matsubara）表示，日本非常理解台海安全的重要性，她此行是希望向與會的歐洲政學界說明，為何台海安全也與歐洲息息相關。

松原實穗子表示，台灣一直是歐洲和各國經濟的強大力量，台灣半導體全球市佔率60%，先進半導體市佔率90%，且全球超過20%貿易是透過台灣海峽進行，「大家可想像，台海發生任何事，全球市場或經濟會如何」。

她接續提問，「你知道目前有3萬歐洲公民住在台灣嗎？若台灣海峽發生任何事，你確定能將這3萬公民從台灣安全撤離到歐洲嗎？」

松原實穗子強調，台海發生變局恐只剩不到2年時間，2027年開戰時間點被稱「戴維森之窗」（Davidson Window），是根據前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年卸任前所說，中共可能在未來10年，甚至最快6年內攻台。

她表示，2027年台海戰爭這個時間點已多次被提到，包括美國中情局局長伯恩斯（William Burns）、現任美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都曾說過，2027年可能是中國擬併吞台灣的最後時間表。

她說，台海尚未發生實體戰爭，但網路戰已開打，有一個中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），專門在台海區域針對關鍵基礎設施發動攻擊，目標是製造混亂、擾亂決策過程，阻撓美軍的區域布局。

松原實穗子指出，「伏特颱風」曾被發現侵入美國、新加坡、印度的關鍵基礎設施，在台日還沒發現案例，但根據美國思科系統公司（Cisco Systems）今年3月發布報告，顯示中國政府支持的行為者一直在網攻台灣基礎設施。

她表示，中國網攻台灣基礎設施的現象非常令人擔憂，「我們可能已經看到台海衝突的前兆」。

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松原實穗子分析，另一令人憂慮的衝突徵兆，是「台海周遭海底電纜遭剪斷」，雖然此事在各處都可能發生，「但事實上，台灣周圍海底電纜被剪斷的頻率，比世上其他區域高出許多，且非常可疑的是，今年被剪斷的頻率還更上升」。

她說，在俄羅斯攻擊烏克蘭前，國際已收到預警，若中國有在關注俄烏戰爭，很可能不會想發出任何預警，讓台灣、美國、日本有因應時間；且烏克蘭不是海島，不必過度擔心海底電纜遭切斷，相對台灣、日本的通訊90%依靠海底電纜，因此她認為現在印太國家需積極向歐洲交流安全合作，為台海潛在衝突做好準備。（編輯：張芷瑄）1140618

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