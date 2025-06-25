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捷克智庫兵推台海衝突 籲歐盟預擬計畫強化印太應對

2025/6/25 22:13（6/25 22:25 更新）
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捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」近期發布兵推報告，指出若爆發台海衝突，歐盟需先擬定計畫，避免錯失影響決策時機。此外，歐盟、北約需建立與台灣即時聯繫管道，以及強化與印太夥伴聯合應對。圖為歐洲價值安全政策中心執行長楊雅嚳（Jakub Janda）。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月25日
捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」近期發布兵推報告，指出若爆發台海衝突，歐盟需先擬定計畫，避免錯失影響決策時機。此外，歐盟、北約需建立與台灣即時聯繫管道，以及強化與印太夥伴聯合應對。圖為歐洲價值安全政策中心執行長楊雅嚳（Jakub Janda）。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月25日
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（中央社記者劉郁葶布拉格25日專電）歐洲價值安全政策中心近期發布兵推報告，指出若爆發台海衝突，歐盟需先擬定計畫，避免錯失決策時機；歐盟、北約需建立與台灣即時聯繫管道，強化印太夥伴聯合應對，並了解中國在歐洲的戰略利益，作為必要時反制中國的手段。

面對中國可能對台灣採取軍事行動，以及俄羅斯對北約的潛在威脅，捷克智庫歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）與「弗里德里希諾曼自由基金會」（The Friedrich Naumann Foundation for Freedom）4月下旬在布魯塞爾舉行兵推演習，模擬東亞若爆發涉及台灣的危機情境，歐洲應當如何應對，協助決策者加強危機應對能力。

歐洲價值安全政策中心近期就兵推演習發布報告，標題為「歐盟與北約於俄中潛在聯合戰略升級情勢下的決策機制」（EU and NATO Decision making during a potential joint Russian and Chinese strategic escalation）。報告長達33頁，列出歐盟與北約必須建立完備的戰略規劃，方案具備多情境分析、風險評估與決策矩陣。

歐盟須預擬危機計畫 強化與印太夥伴聯合應對

這份報告指出，若歐盟事先未擬定相關計畫，危機初期勢必陷入內耗與猶豫，導致反應遲緩，錯失影響全球主要行動者決策的時機。因此，必須準備一套可由「有意願國家聯盟」啟動的計畫，並由歐洲理事會主席與歐盟執委會主席主導，以及定期進行內部演練。

此外，歐盟與北約需建立與台灣即時聯繫管道，並與日本、韓國、澳洲、菲律賓等印太夥伴預先規劃各種危機情境與聯合回應方案。北約可考慮在日本設立聯絡據點，以加強區域對話與情資整合。各歐盟與北約成員國亦需了解其他盟邦的政策邏輯，模擬雙戰區升溫時的決策鏈與風險，並評估自身對中國的依賴程度與脆弱點。

北約應掌握中方利益 評估戰略儲備應對斷鏈風險

報告指出，北約應深入了解中國在歐洲的戰略利益，如進入西歐市場的通道，必要時對該利益構成威脅，促使北京施壓俄羅斯，或降低對台敵意。具體策略包括對中國船舶進入歐洲港口進行嚴格檢查，作為中國封鎖台灣的反制手段。

歐盟與北約應共同進行戰略儲備評估，確保即便中國切斷關鍵供應鏈，歐洲社會仍能維持6個月以上的運作穩定。評估應涵蓋防衛產業的軍民兩用產品供應鏈、中國潛在施壓方式、早期預警指標與各成員應對方案等，並與印太盟友的規劃進行比對，以期減少落差。

在台海危機情境下，歐洲盟國應參與戰略與作戰級兵棋推演，模擬美國主導的海軍護航商船船隊突破中國封鎖線，抵達台灣港口。儘管歐洲不會派遣主要軍力，但其在商船運輸與保險產業有關鍵影響力，各國需研擬如何在法律與實務上動員民間商船加入聯合船隊。定期實體演練這類行動，將有助建立實戰經驗，也向中國發出威懾訊號。

歐洲須評估若美方針對中國發動馬六甲海峽或荷莫茲海峽封鎖，對歐洲經濟的實質衝擊。即便貿易可改道，但將增加成本與顯著延誤，可能削弱歐洲經濟穩定，必須事前納入危機管理模型。

若中國對台灣採取軍事行動，導致美國將軍力調往東亞，歐洲將須獨力捍衛自身領域，以及確保紅海與蘇伊士運河等戰略要道的安全。因此，北約與歐盟須具備無美軍支援情境下的軍事應變能力，並針對高緯北地區、北約東翼與中東同步演練，檢驗空、海戰力部署效率。

中俄混合戰威脅多元 網攻、輿論與能源斷鏈齊發

報告也詳細指出，中俄發動一連串混合威脅的可能性手段，如中國對台灣發動大規模網路攻擊，癱瘓其通信與金融系統，引發全島停電與網路中斷。

同時，歐盟與北約國家可能廣泛出現3G與4G網路故障，中國製太陽能板控制單元失效，需中國企業維修。中國亦可能透過TikTok對歐洲1.5億用戶展開定向輿論戰，威脅若不承認一中原則將面臨經濟報復。

另外，中國海上民兵可能騷擾南海與台灣周邊國際船隻，造成航線混亂，並以「恢復秩序」為由準備部署海軍。俄羅斯則可藉機在波羅的海部署艦隊，或計畫封鎖波荷木島（Bornholm）周邊海域，對歐洲構成重大軍事壓力。紅海局勢惡化，伊朗主導、俄中支持的胡塞武裝升高對商船攻擊，航運保險費大增。

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此外，還有對台能源供應破壞，威脅台灣能源安全。中國暫停對歐洲出口防禦產業關鍵原料，檢視各國對一中政策的立場等。

報告指出，歐洲與北約需持續填補作戰規劃上的知識落差，強化整體韌性與反應能力。（編輯：陳慧萍）1140625

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