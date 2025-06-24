英國發布國安戰略 重申台灣議題應和平解決

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）英國政府今天發布國家安全戰略，提到南海和台灣海峽在全球貿易與供應鏈的核心地位，凸顯區域穩定對英國的重要性。

不過，英國的國安戰略指出，台灣周邊特別有局勢升高的風險。英國政府重申，英國的立場是，台灣議題應由台灣海峽兩岸人民透過具建設性的對話和平解決，而不是透過武力威脅，或者是動用武力或脅迫。

英國政府並重申，英國不支持任何單方面改變現狀的企圖。作為與台灣強健非正式關係的一部分，在共享民主價值的基礎上，英國將繼續強化、增進與台灣在一系列領域的合作。

英國政府今天發布篇幅約50頁的國家安全戰略（National Security Strategy），其中提到台灣或台灣海峽4次，內容集中在一段。

與英國政府官員近5年的發言和陸續發布的政策文件比較，英國對台灣議題的立場未有基本改變，但從包含今天發布的國安戰略可看出，英方對台海局勢升高的風險，有更多關切。

今年4月22日，在由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群自英格蘭啟程、展開對印太區域的行動部署當天，國防大臣希利（John Healey）在國會應詢提到，對英國而言，印太區域的和平穩定不只是對區域內國家至關重要，而關於台灣未來的討論，也必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。

希利並強調，英國希望中國充分意識到，英國關切印太區域是否能維持安全、和平、穩定，這是英國的「強烈關切」。

英國政府今天在國安戰略重申，英國將繼續遵循重要原則，也就是歐洲－大西洋與印度－太平洋的區域安全密不可分，且北大西洋公約組織（NATO）及其關鍵夥伴皆認同此一原則。

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然而，戰略也提到，印太區域發生重大衝突的可能性「持續升高」；來自中國的危險、破壞穩定的活動，持續威脅國際安全。

「威爾斯親王號」正在新加坡進行靠港訪問。（編輯：陳慧萍）1140624