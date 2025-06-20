加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新生兒腸病毒今年已4死 疾管署籲染病媽媽停餵母乳
首頁 / 國際

英國皇家海軍巡邏艦航經台海 強調符合國際法

2025/6/20 12:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國皇家海軍發言人今天表示，英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）已穿越台灣海峽，此次通行符合國際法。

英國皇家海軍發言人透過聲明表示：「史佩號例行航經台灣海峽，是長期規劃部署一環，此行完全遵守國際法。」

路透社報導，英國國防部雖然並未說明史佩號何時航經台灣海峽，不過台灣的外交部透過聲明指出時間點是在18日。

台灣的外交部指出：「英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，外交部對此表示歡迎與肯定。」

中國官媒「環球時報」報導說，中國軍方在18日追蹤史佩號通過台灣海峽的動態。中國人民解放軍東部戰區表示，史佩號航經台海是「公開炒作」，英方行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國軍艦上一次通過台灣海峽是在2021年，當時英國皇家海軍「里契蒙號」（HMS Richmond）巡防艦部署於東海，航向越南。中國軍方當時全程緊盯並發出警告。

史佩號此次航經台灣海峽，正值英國和中國尋求修復關係之際。英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計今年稍晚將訪問中國，成為自2018年以來首位訪中的英國領導人。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140620

#台灣海峽
#施凱爾
#越南
#外交部
#東海
#英國
#英國皇家海軍
#國防部
施凱爾
英國首相將持續推進AUKUS 澳洲總理對協議有信心川普提前離開G7峰會 各國盼降關稅落空
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：