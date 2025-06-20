英國皇家海軍巡邏艦航經台海 強調符合國際法

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國皇家海軍發言人今天表示，英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）已穿越台灣海峽，此次通行符合國際法。

英國皇家海軍發言人透過聲明表示：「史佩號例行航經台灣海峽，是長期規劃部署一環，此行完全遵守國際法。」

路透社報導，英國國防部雖然並未說明史佩號何時航經台灣海峽，不過台灣的外交部透過聲明指出時間點是在18日。

台灣的外交部指出：「英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，外交部對此表示歡迎與肯定。」

中國官媒「環球時報」報導說，中國軍方在18日追蹤史佩號通過台灣海峽的動態。中國人民解放軍東部戰區表示，史佩號航經台海是「公開炒作」，英方行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。

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英國軍艦上一次通過台灣海峽是在2021年，當時英國皇家海軍「里契蒙號」（HMS Richmond）巡防艦部署於東海，航向越南。中國軍方當時全程緊盯並發出警告。

史佩號此次航經台灣海峽，正值英國和中國尋求修復關係之際。英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計今年稍晚將訪問中國，成為自2018年以來首位訪中的英國領導人。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140620