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英國戰略報告關切中國軍演 外交部：共同維護台海穩定

2025/6/3 15:28
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（中央社記者楊堯茹台北3日電）英國發布「戰略防衛檢討」關切中國軍演升高台海情勢，外交部今天表示肯定與感謝，台灣將持續與英國等民主國家緊密合作，以具體行動維護台海和平與穩定，並捍衛以規則為基礎的國際秩序。

根據英國國防部2日發布的「戰略防衛檢討」（Strategic Defence Review）報告，印太地區對英國具有戰略重要性，而中國日益升高的獨斷行徑已導致區域及全球不穩定，尤其是中國在台灣周圍的軍事演習升高台海緊張情勢，相關侵擾作為也使南海情勢更加緊張。

該報告強調，英國將持續透過與印太區域夥伴深化合作及維護自由航行權，捍衛及形塑國際規則與習慣。

外交部下午透過新聞稿表示，英國國防部參謀總長拉達金（Tony Radakin）5月31日在新加坡「香格里拉對話」也提及印太區域行使自由航行權重要性，外交部對此表達高度肯定及誠摯感謝。

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外交部表示，英國是與台灣共享民主、自由及法治等普世價值的理念相近夥伴，也扮演印太區域和平與穩定的關鍵角色。台灣將持續與英國等民主國家緊密合作，以具體行動維護台海和平與穩定，並捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域乃至於全球的安全與繁榮。

拉達金5月31日在「香格里拉對話」公開表示，對英國而言，在印太區域維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）及其揭示的自由航行（FON）原則，十分重要，一如在英吉利海峽（English Channel），「這也是為什麼英國海軍（在印太區域）行使自由航行權，包括在台灣海峽和南海」。（編輯：張均懋）1140603

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