中國反彈台、烏對比 法方：馬克宏反對改變台海現狀

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（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）中國日前不滿法國總統馬克宏在國際演說中對比烏克蘭與台灣，強調台灣為中國內政。法國外交部今天告訴中央社，總統重申法國立場，反對任何單方面以武力或脅迫手段改變台海現狀的行為，且維護和平與穩定對全球至關重要。

中國駐新加坡大使館31日在臉書上發帖指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）前一天在亞洲最大安全論壇「香格里拉對話」演說中，將台灣問題與烏克蘭問題相提並論是「不可接受的」，並稱「台灣問題為中國內政」。

馬克宏30日受邀在「香格里拉對話」演說，為論壇2002年開辦以來，首位在開幕式上發表主題演講的歐洲國家元首。

他在演說時示警，若美國及眾多印太國家允許俄羅斯在不受反對的情況下掌控烏克蘭部分領土，這將開創先例，對亞洲構成風險。

他說：「如果我們認為可以允許俄羅斯奪取烏克蘭部分領土，不受任何限制、任何約束或任何全球秩序的反對…台灣會發生什麼事？」

對於中國的激烈反應，法國外交部今天回覆中央社提問，表示總統馬克宏在論壇中重申法國在此議題上不變的立場。

外交部發言人指出，「我們反對任何單方面改變台海現狀的行為，特別是以武力或脅迫手段。維護和平與穩定對全球安全與繁榮至關重要」。

中國駐新加坡大使館在社群媒體上稱，台灣、烏克蘭「兩者性質不同，根本不可比較」。

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對此，法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）31日告訴中央社，「透過將烏克蘭與台灣進行比較，馬克宏試圖提醒亞洲國家注意這兩個地區的相互關聯性，並警告不要採取雙重標準」。

朱利安分析，「儘管烏克蘭和台灣的情況不同，但馬克宏強調的相似之處在於，兩國都面臨著一個不惜違背國際法和人民意願，動用武力的修正主義大國。在這一點上，兩者的比較具有現實意義」。（編輯：高照芬）1140602