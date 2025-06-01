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路透：歐美對亞洲事務意見不一 香格里拉對話曝分歧

2025/6/1 22:15
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（中央社新加坡1日綜合外電報導）美國與中國互相較勁，長久以來一直是新加坡安全會議「香格里拉對話」的焦點，然而北京降低出席層級後，本週末舉行的論壇暴露出新問題：美國與歐洲在亞洲事務上關係緊張。

路透社報導，儘管美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在昨天的演說裡警告，中國威脅「迫在眉睫」，他表明希望歐洲在增加軍事預算的同時，能把注意力放在歐洲安全上。

赫格塞斯說：「我們更希望歐洲將絕大部分投資放在歐陸…如此一來，當我們在那裡進行合作－我們會繼續這麼做－我們也能運用作為印太國家的比較優勢，支持我們在這裡的夥伴。」

但在參與亞洲事務方面，至少部分歐洲國家表示不會受美國勸說影響。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指出：「我們（在歐洲）做得更多是件好事，但我想強調的是，歐洲安全與太平洋安全休戚與共。」

卡拉斯說：「如果你擔心中國，你也該擔心俄羅斯。」她還強調，中國提供俄羅斯協助，也推動俄國在烏克蘭的戰爭。

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香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）另一亮點是印度及巴基斯坦各派高階軍官代表團出席。印巴兩國5月爆發持續4天的激烈衝突，後於5月10日達成停火。

在香格里拉飯店的走廊與會議廳中，印巴兩國代表團明顯互相保持距離。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140601

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