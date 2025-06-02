英國：自由航行在台海和在英吉利海峽一樣重要

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國航空母艦打擊群將進入印太區域水域，英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金上將近日在新加坡「香格里拉對話」說，自由航行原則在印太區域與在英吉利海峽一樣重要。

拉達金（Tony Radakin）說，對英國而言，在印太區域維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）及其揭示的自由航行（FON）原則，十分重要，一如在英吉利海峽（English Channel），「這也是為什麼英國海軍（在印太區域）行使自由航行權，包括在台灣海峽和南海」。

拉達金是5月31日在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）一場專題座談作以上表示。和拉達金同台的與談人之一、且坐在他身邊，就是中國代表團團長、北京國防大學副校長胡鋼鋒少將。中國今年罕見未派國防部長出席有多國國防首長、軍事將領與會的年度「香格里拉對話」。

中國近年持續透過軍事演習和灰色地帶衝突活動，企圖將台灣海峽的國際水域「內海化」。除了英、法等國領海，英吉利海峽大多為可供各國船艦無害通過的國際水域。

由英國最先進航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群4月下旬自英格蘭啟程，目前正穿越紅海，預計數週內進入印太水域。

這是繼2021年後，英國再度對印太區域執行航艦打擊群行動部署，期間擬宣告英國航艦打擊群達成「完全作戰能力」（FOC）。2021年同級航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）部署印太區域時，英國航艦打擊群僅具初始作戰能力（IOC）。2021年9月，一艘隸屬「伊麗莎白女王號」打擊群編隊的英國海軍巡防艦曾穿越台海，北京表示不滿。

今年4月中旬在「威爾斯親王號」艦上舉行的一場記者會，中央社提問，打擊群是否有在南海、台灣海峽等爭議水域執行自由航行行動（FONOP）的規劃，打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將回應，「所有（行動）選項當然都存在」。

在此之前，拉達金曾於4月9日在北京，與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談，當時是睽違10年後，再度有英國國防參謀長訪中。

拉達金在「香格里拉對話」主動提及此事。他說，除了政府與外交官員的溝通管道，各國也應確保具備「軍方對軍方」的雙邊溝通管道，這對避免誤判、以及管控競爭水域的局勢升高和緩解，可發揮關鍵作用，這也是為什麼他4月赴中與劉振立會談。

拉達金說，負責任的擁核國更有義務維持軍事溝通管道。他強調，像赴中與劉振立會談這樣的事，不會輕易發生，而是反映英國政府最高層級議程。

儘管拉達金赴中曾引發英國政壇部分「對中鷹派」批評，從拉達金、布萊克莫爾等將領的發言，以及拉達金親赴北京溝通以避免「誤判」可推測，英國航艦打擊群今年擬再度在台海行使自由航行權，且規格不會低於上一次的巡防艦。

另一方面，儘管中國國防部4月在關於拉達金與劉振立會談的新聞稿中，提到雙方曾就「加強兩軍交流合作」進行溝通，拉達金不僅當時未曾在公開說明文字提及「交流合作」，在「香格里拉對話」回應聽眾提問時，也指出他當時的任務是基本的「建立軍方對軍方溝通管道」，未涉及爭取「合作」。

拉達金並提到，雙方討論內容觸及英國在印太區域的行動，包括強化行動「透明度」的必要性。

拉達金說，英方對確保行動透明度感到自在，因為英國秉持法治原則行事，且在印太區域從事的是「常規」活動。

拉達金指出，英國國防政策的核心內涵，包含認可英國的安全和繁榮與世界其他地方息息相關，英國立足於歐洲，但英國的國家利益不是在（連接歐洲與亞洲水域的）蘇伊士運河（Suez Canal）止步。

他說，一如北大西洋公約組織（NATO）前秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）任內所言，如今沒有所謂的區域安全，只有「全球」安全。現實是，世界已無法被簡單切割成區塊，而是相互關連。即便是現在的美國政府，無論是國防部長，或是美軍印太司令，都歡迎英、法、義大利等歐洲國家的航空母艦在印太區域活動。

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拉達金指出，英國無論是前任保守黨、或現任工黨政府，都期待英國在印太區域保持存在。英國是活躍、負責任、可信賴的全球安全夥伴，這也是為什麼英國政府決定對印太區域部署航艦，而英國的航艦打擊群具備貨真價實的國際編制，納入來自許多不同國家（超過10國）的軍機、艦。

拉達金在「香格里拉對話」演說期間另提到，對任何試圖透過武力達成民族主義政治目標的國家而言，俄羅斯在烏克蘭戰場及國際輿論的可悲經歷，應當是深刻教訓。（編輯：張芷瑄）1140602