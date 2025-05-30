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馬克宏香格里拉對話演說 警告放任俄國奪烏克蘭領土恐危及台灣

2025/5/30 22:22（5/30 22:40 更新）
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法國總統馬克宏30日晚間在安全論壇「香格里拉對話」演說。（路透社）
法國總統馬克宏30日晚間在安全論壇「香格里拉對話」演說。（路透社）
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（中央社新加坡30日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天晚間在安全論壇「香格里拉對話」演說時警告美國及眾多印太國家，如果他們以放棄烏克蘭為代價，恐對台灣構成風險。

美聯社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）跟美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與全球領袖、外交官和最高階國防官員本週末齊聚新加坡，參與今天展開的安全論壇「香格里拉對話

香格里拉對話

香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦，自2002年起每年在新加坡舉行，是亞太地區重要的安全論壇。會議聚集各國國防部長、軍事首長與國防專家，討論印太戰略、南海航行自由、朝鮮半島安全情勢、海事安全合作等區域安全議題。

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」（Shangri-La Dialogue）。

路透社報導，馬克宏在香格里拉對話發表演說時警告，如果允許俄羅斯在不受反對的情況下掌控烏克蘭部分領土，這將開創先例，對亞洲構成風險。

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他說：「如果我們認為可以允許俄羅斯奪取烏克蘭部分領土，不受任何限制、任何約束或任何全球秩序的反對…台灣會發生什麼事？」

馬克宏發表前述言論之際，美國正在考慮自歐洲撤軍，將部隊轉移至印太地區。他警告，放棄烏克蘭最終將在嚇阻任何中國侵台的可能衝突方面，削弱美國的可信度。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140530

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