美防長：美重返印太 強化防務因應北京侵台立場

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（中央社新加坡31日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯今天在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話」表示，美國已「重返」印太地區，強調美方將強化海外防務，以因應中國對台灣日益具侵略性的立場。

綜合法新社與美聯社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）表示，北京希望主宰和控制亞洲，還說中國的威脅迫在眉睫。

赫格塞斯在演說期間表示：「美國很自豪能夠重返印度-太平洋地區，我們將一直留在這裡。」他還說，印太地區是美國的「優先關注區域」。

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赫格塞斯同時警告，中國「明顯且可信地準備動用武力改變印太地區勢力平衡」。他指出，「中國構成的威脅真實存在，且可能迫在眉睫」，還說北京「希望主宰並控制」亞洲。

赫格塞斯也表示，中國迅速發展帶來威脅，特別是對台灣具侵略性的立場，美國將加強海外防務予以因應。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140531