香格里拉對話 美防長：中共侵台將衝擊全球 有實力才能實現和平

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（中央社記者吳昇鴻新加坡31日專電）2025年香格里拉對話新加坡登場，美國國防部長赫格塞斯今天表示，有實力才能實現和平，美方不尋求與中國衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，若中共企圖以武力併吞台灣，將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果。

2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）30日至6月1日在新加坡舉行。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）走馬上任的頭幾個月多聚焦國內議題，這次赴新加坡對外說明美國在印太國防政策的展望。

赫格塞斯今天上午以「美國對印太安全的新抱負（United States’ New Ambitions for Indo-Pacific Security）」為題發表演說，各國外交與國防領域領袖到場聆聽。

赫格塞斯表示，美國隨時做好準備，和任何國家挺身維護共同和平，在此過程中非常重視與所有國家合作，從美國總統川普（Donald Trump）賦予他部長工作開始，就是希望完成維護和平的使命。

他指出，美方不斷精進各種訓練以維持美方強大的國防能力，要在世界各地建立威懾機制，美國與世界繁榮連結在一起、不會離開印太地區；川普正致力於加強國家力量，美方並非施加意識形態，而是尊重各國主權並希望在共同利益一致基礎上合作。

談及印太地區，赫格塞斯說，透過實力才能實現和平，美方不尋求與中方發生衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，這些行為對鄰國缺乏尊重、挑戰主權與航行自由，任何試圖以武力或脅迫方式片面改變南海等區域現狀的行為，都是不可接受的。

他說，中國解放軍正在建立更大能力、進行操演，若中共企圖以武力併吞台灣，將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果，中國所構成的威脅是真實且可能迫近的，「我們當然希望不會發生」；有些國家在中國經濟合作與美國安全合作之間陷入兩難，但必須對於中共透過這種交織關係所謀求的影響力有所警惕。

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川普也曾表示，在他任內中共不會入侵台灣，因此美方目標是防止戰爭，讓和平成為唯一選項。

美國駐新加坡大使館高級官員告訴中央社等媒體，印太地區是美國外交政策的優先事項之一，期盼夥伴關係使盟友與夥伴更安全、穩定且繁榮。美方此次派出「強大的代表團」參加香格里拉對話，展現對印太地區的堅定承諾。（編輯：唐聲揚）1140531