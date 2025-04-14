衛報：中國試探川普底線 可能持續加強台海軍演

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）專家指出，中國持續在印度太平洋區域展現海上實力，向其他印太鄰國傳達霸權訊息，甚至可能加強台海軍演。北京此舉也在試探另一個更遙遠也更強大對手的想法：美國總統川普。

英國「衛報」（The Guardian）報導，中國在短短5週內接連於澳洲、台灣和越南周邊舉行實彈演習；在有助對台發動兩棲突襲的船上測試新型登陸駁船；公布能切斷別國網路的深海電纜切割裝置－目前沒有其他國家承認擁有這類工具。

自川普（Donald Trump）今年1月就任總統以來，他與內閣成員將中國戰略聚焦於關稅，並和北京打起不斷升溫的貿易戰。對於中國日益加劇在印太海域的侵擾行為，他們很大程度上保持沉默。

然而，美方態度開始出現變化。對於中國日前在台灣海峽進行軍演，美國國務院4月1日譴責北京的「侵略性軍事行動和言論」。中國近幾個月在台海軍演的規模擴大，且愈來愈像真實的入侵行動。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前訪問印太區域時向日本和菲律賓保證，美國會繼續保衛它們不受中國侵害。他表明，美方對台的維持現狀立場不變；美國五角大廈重申，中國仍是美國最大威脅。

不過，美國的印太盟邦希望從川普口中聽到這些保證，他尚未就台灣等議題攤牌。川普2月被記者問及相關立場時，他拒絕透露，且此後不曾談論台灣安全問題。

根據衛報，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）表示，中國正在關注川普政府的動向，並測試自身行動能推進到什麼程度。

戴維斯指出，中國試探川普的過程中，中國周邊海域可能變得更為動盪，並表示北京可能在台海逐步加強軍演，並把菲律賓、日本等與它有領土爭議的國家當作目標。

根據一名前美國國務院職員，美軍在印太區域的參與程度，以及美國保衛台灣不受中國侵害應做到什麼地步，川普政府最高階官員在這些議題上意見分歧。川普上台後頭幾週，這位職員仍在國務院工作。

這名前職員談到，顯然有不同陣營在爭奪話語權和對川普的影響力，「在對台政策上，盧比歐（Marco Rubio）、瓦爾茲（Mike Waltz）等傳統國安派與『讓美國再次偉大』（MAGA）派之間明顯存在分歧」。但川普站在哪一邊尚不明朗。

衛報表示，澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）提到，眾所周知川普政府有一派人士希望從歐洲抽身，但川普是否同意在亞洲採取更多行動，目前仍是未知數。

從川普的烏克蘭和平談判立場可清楚看到，他樂意將貿易協議與重大地緣政治議題放在一起磋商。他也有在短短幾天改變對某事立場的傾向。

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北京將密切關注川普的立場如何擺盪。如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）能和川普達成重大協議，透過經濟誘因交換烏克蘭的土地，北京或許會考慮對台灣如法炮製。

總部位於華府的策略顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）能源及永續產業主管舒赫－裴基（Jenny Schuch-Page）說，這在與美國關係最緊密的印太盟邦間造成焦慮，「與中國達成『大交易』（grand bargain）的可能性，將會讓東南亞國家擔憂自身未來遭遇」。（譯者：洪培英/核稿：洪啓原）1140414