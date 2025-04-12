美特使晤蒲亭 川普促俄快結束與烏毫無意義戰爭

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天結束與俄羅斯總統蒲亭最新一輪會談，美國總統川普稍早敦促蒲亭加快行動，終結他所謂俄國與烏克蘭「毫無意義的戰爭」。

法新社報導，川普一直在推動俄烏達成停火協議，儘管美俄官員多次談判，川普卻未能促使俄國克里姆林宮（Kremlin）做出任何重大讓步。

川普上個月告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），他對蒲亭（Vladimir Putin）感到「惱火」。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週警告，美方不會容許與俄方就俄烏戰爭「無止盡談判」。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「俄羅斯必須快點行動。」川普還提到，始於俄羅斯3年多前出兵烏克蘭的俄烏戰爭「毫無意義」，「根本不應該發生」。

烏克蘭和多個西方盟邦懷疑俄國故意讓談判停滯。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日指控俄羅斯將中國拖入戰爭，今天宣稱有數百名中國人在烏克蘭前線與俄軍並肩作戰。

川普是在魏科夫於俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）總統圖書館會晤蒲亭前發文，俄羅斯官方媒體報導，魏科夫和蒲亭會談4個半小時。

克里姆林宮事後僅說，這場會談「聚焦解決烏克蘭問題各個面向」，但未進一步說明。

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早曾說，他預期這波會談不會有外交「突破」。這是魏科夫自今年2月以來第3度會晤蒲亭。

培斯科夫被問到是否會談及蒲亭和川普可能會晤的問題時，回說「也許」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140412