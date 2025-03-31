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停火談判難突破川普對蒲亭惱火 克宮：俄仍願意對話

2025/3/31 21:35（3/31 21:52 更新）
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圖為俄國總統蒲亭（左）與美國總統川普（左）2019年在大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
圖為俄國總統蒲亭（左）與美國總統川普（左）2019年在大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）昨天對俄烏停火缺乏進展一事表達不滿，聲稱他為此對俄羅斯總統蒲亭「非常生氣」。克里姆林宮今天表示，蒲亭仍願意與川普對話。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出：「這個過程相當耗時，可能是因為內容的複雜性。總統（蒲亭，Vladimir Putin）仍願意與總統川普接觸。」

此外，培斯科夫還說，兩位領導人之間「目前沒有計劃好的」通話時間，但「如果有需要，他們的對話將會迅速安排」。

針對中國外交部長王毅3月31日至4月2日訪俄，培斯科夫表示，蒲亭與王毅是「友好的老朋友和夥伴」，在王毅訪問期間，預計蒲亭將與他會面。

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另一方面，俄羅斯今天指控烏克蘭軍方昨晚出動無人機及發射砲彈，攻擊俄國邊境州布揚斯克州（Bryansk Oblast）能源設施。

俄國國防部發表聲明指出：「烏軍持續蓄意攻擊俄國能源設施，證明基輔政權完全沒有履行其在解決烏克蘭衝突方面的承諾。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140331

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