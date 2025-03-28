蒲亭：烏克蘭設聯合國主導臨時政府 完成選舉止戰

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天提議，不妨在烏克蘭設立一個由聯合國及一些國家為主導的臨時政府，以便能舉行新的選舉並簽署關鍵協議，促成戰爭結束。

蒲亭在俄國北極圈內港市莫曼斯克（Murmansk）發表談話，認為尋求改善與俄關係的美國總統川普，是真心希望結束這場超過3年的戰爭。

他表示，俄羅斯目前在戰爭裡正穩步邁向所欲達成的目標。

烏克蘭總統澤倫斯基在2024年5月任期結束後仍在位，基輔認為國家當前因戰爭而戒嚴不能舉行選舉；蒲亭拋出臨時政府反映他一直認為目前的基輔當局不具備合法基礎參與談判。

路透社報導，蒲亭在港口向海軍潛艦官兵發表談話時指出，原則上烏克蘭當然可以在聯合國、美國、歐洲國家以及俄國的夥伴等所支持下設立臨時政府。

他說：「這樣做是為舉行民主選舉，並產生一個有能力、受人民信任的政府，然後由他們進行和平條約談判。」蒲亭表示，川普試圖與俄國直接對話，這點迥異前總統拜登拒絕接觸的作法，顯示美國新總統希望實現和平。

蒲亭說：「在我看來，剛當選的美國總統真心希望結束這場衝突，這背後有多種原因。」並表示俄羅斯支持透過和平手段解決任何衝突，包括這場衝突，但前提是不能損及俄方利益。

他說目前在整個俄烏軍事接觸線上，俄軍都掌握戰略主動權，強調俄羅斯「正堅定且有信心」朝著實現目標邁進。

蒲亭還表示，俄羅斯準備與北韓等許多國家合作，幫助結束烏克蘭戰爭。西方和烏克蘭消息來源指出，已有超過1.1萬名北韓軍人派往俄羅斯西部庫斯克（Kursk）地區支援俄軍，但莫斯科從未證實。

綜合塔斯社（TASS）與今日俄羅斯（RT）報導，蒲亭是在會見阿漢格斯克（Arkhangelsk）核潛艦官兵時發表相關談話。蒲亭說，東帝汶、新幾內亞和前南斯拉夫部分地區都曾有過聯合國主導下成立過渡政府的例子。

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蒲亭說：「（由聯合國主導過渡政府）這種做法確實存在，從技術面看，可以與美國、歐洲國家－當然還有我們的合作夥伴及友邦—探討在聯合國主導下向烏克蘭引入臨時治理機構的可能性。」

蒲亭表示，這項倡議不應僅涉及聯合國或美國，還應涉及更廣泛的聯盟，包括金磚國家和俄羅斯認為可靠的其他國家，「我們願與任何可以合作的夥伴合作，包括美國、中國、印度、巴西、南非、金磚國家等。」（譯者：陳昱婷、陳亦偉）1140328