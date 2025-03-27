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澤倫斯基籲美國與盟邦：堅定不移反制俄羅斯

2025/3/27 18:19（3/27 18:43 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基表示，期盼美國和基輔的西方盟邦能夠堅定不移維持反制俄羅斯的強硬立場。圖澤倫斯基出席2023年在廣島召開的G7峰會。（中央社檔案照片）
烏克蘭總統澤倫斯基表示，期盼美國和基輔的西方盟邦能夠堅定不移維持反制俄羅斯的強硬立場。圖澤倫斯基出席2023年在廣島召開的G7峰會。（中央社檔案照片）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他希望美國和基輔的西方盟邦能夠堅定不移維持強硬立場，以反制俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所提出的要求和論述。

路透社報導，不過澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，華府替俄羅斯幫腔的言論，正削弱美國對俄羅斯的施壓，並未使第二次世界大戰以來發生在歐洲的最大規模戰爭朝和平邁進。

巴黎明天將再度舉辦支持烏克蘭的「歐洲志願者聯盟」（coalition of the willing）峰會，討論如何援助烏克蘭，澤倫斯基於會前接受歐洲各媒體記者聯訪表示，他同意繼續談停火，以確保美國恢復對烏克蘭的援助和情報分享。

白宮25日表示，俄烏同意避免對行經黑海（Black Sea）的船隻發動軍事攻擊，也同意實施禁令，禁止攻擊彼此境內的能源設施。

不過澤倫斯基說，俄羅斯對此附加額外條件，並且極力要求解除對俄羅斯的制裁，「他們針對制裁向美方開條件，若美國立場堅定…我們將堅守我們的領土，抵抗他們」。

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澤倫斯基表示：「即使他們更強大，但我們已展現我們的堅韌，如今我們的夥伴至少得展現和我們同等的堅韌，這非常重要。」

被問到是否仍相信美國堅定不移，澤倫斯基以英文答覆：「我希望他們會，上帝保佑，希望他們會。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140327

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