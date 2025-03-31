加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

力推結束俄烏戰爭卻難突破 川普：對蒲亭非常生氣

2025/3/31 03:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，對俄羅斯總統蒲亭「非常生氣、惱火」。尋求結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的華府論調上出現丕變，引人關注。

法新社報導，國家廣播公司新聞網（NBC News）主持人維爾克（Kristen Welker）表示，川普致電於她，就蒲亭（Vladimir Putin）對於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）作為領導人的正當性提出質疑一事表達憤怒，儘管川普自己對此也有過質疑。

維爾克今天在節目「會晤新聞界」（Meet The Press）引述之前與川普電話談話內容時表示，川普說：「如果俄羅斯和我無法達成停止烏克蘭殺戮的協議、如果我認為錯在俄方…我將會對從俄羅斯出口的所有石油課徵次級關稅（secondary tariff）。」

川普告訴維爾克，蒲亭最近針對澤倫斯基公信力的表態，以及談論烏克蘭新領導層，都令他「非常生氣、惱火」。

川普一直力推迅速結束已進行超過3年的俄烏戰爭，儘管與雙方進行磋商，華府仍無法有所突破。

google news透過 Google News追蹤中央社

蒲亭拒絕停火30天的美、烏共同計畫，28日並建議將澤倫斯基下台納入和平協議中。

川普告訴國家廣播公司，蒲亭知道他在生氣，但又說自己與對方「關係非常好」、「很快會消氣…如果他做正確的事」。（譯者：何宏儒）1140331

#川普
#俄烏戰爭
#烏克蘭戰爭
#蒲亭
#蒲亭
#國家廣播公司新聞網
#澤倫斯基
#川普外交
川普
川普：若伊朗不達成核協議將遭轟炸受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
蒲亭
澤倫斯基：俄羅斯未充分回應美停火提議 應加強施壓英國史家：川普對中模糊戰略 鷹或鴿派勝出仍需觀察
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：