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美國務卿：期待美俄高層展開對話言之過早

2025/3/28 19:14
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（中央社邁阿密27日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天示警說，期待美俄展開高層對話，目前還言之過早。此時美國政府仍在評估，莫斯科當局對於華府致力於俄烏終戰的回應。

法新社報導，記者問及美國在沙烏地阿拉伯與俄烏間接磋商後，美俄更高層級展開對話的時機是否已至，盧比歐回應說：「我認為在技術層面，還得取得更多的進展。」

盧比歐結束訪問加勒比海3國行程，在搭機返回老家邁阿密（Miami）的途中表示：「（美國）跟俄烏兩方還有很多事情要搞定，特別是跟俄羅斯，畢竟我們與俄羅斯已經多年沒對談。」

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至於還得費時多久才能取得進展，盧比歐表示：「我的確無法就此給出時間表，因為並非操之在美方。」

他強調，總統川普（Donald Trump）政府將舉行諮商，討論這些會談的結果。盧比歐稍早曾呼籲俄羅斯，無條件接受烏克蘭支持的30天停火協議。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140328

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