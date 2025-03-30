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澤倫斯基：俄羅斯未充分回應美停火提議 應加強施壓

2025/3/30 05:26
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯對美國促成停火協議努力的回應不夠充分，這種情況已經「太久了」，因此需向莫斯科施壓，迫使其達成和平協議。

法新社報導，本週稍早，美國結束與莫斯科和基輔官員的個別會談後，俄烏同意避免對行經黑海的船隻發動軍事攻擊，也同意實施禁令，禁止攻擊彼此境內的能源設施。不過俄方警告，在西方取消某些制裁措施前，協議不會生效。

澤倫斯基在今天晚間的例行演說中表示：「美國提出的無條件停火提議，已過了太久，俄羅斯卻沒有做出充分回應。」

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他指出：「如果能對俄羅斯施加真正的壓力，那麼可能已經停火了。」他也感謝能夠「理解這一點」並加強對俄制裁的國家。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）先前已拒絕美國和烏克蘭提出的30天全面無條件停火聯合提議，僅支持暫停對能源設施發動空襲。蒲亭還於28日提議將澤倫斯基免職納入和平協議，此舉惹怒了基輔。（譯者：施施）1140330

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