德媒籲國際社會覺醒 重視中國對台灣混合戰爭威脅

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（中央社記者顏若瑾柏林16日專電）德國世界報記者祖爾內登近日撰文指出，中國操作系統性混合戰爭，讓世界習慣北京的威脅手段，即不用發動公開戰爭，從而削弱台灣韌性，以達到「弱化台灣」的目的，「北京意圖明確，香港是先例」，籲國際社會重視。

世界報（Die Welt）記者祖爾內登（Christina Zur Nedden）指出，據美國情報機構指出北京可能在2027年以武力奪取台灣，指示軍隊朝全面現代化的備戰狀態，「眼前剩下的時間很短」。

她表示，自2022年前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京系統性加強對台灣恐嚇，包括慣常侵犯台灣領空、對海底電纜基礎設施進行破壞行動，以及模擬兩棲攻擊演習。

然而「世界已經習慣北京的威脅手段，這正是北京的策略」。中共對台灣發動大規模軍演，包括海上封鎖等「根據國際法被視為戰爭的行為」，但國際社會沒有強烈抗議。

祖爾內登指出，北京的策略是「逐步去穩定化」，「不用發動公開戰爭，而削弱台灣韌性」，透過針對性的虛假訊息，和經濟脅迫的混合戰爭形式，直到一個實際攻擊不再被視為違反國際準則，而更像是一個「準備已久」的行為。

她表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成全球經濟損失3.5%、烏俄戰爭迄今經損1%，「如果台灣爆發戰爭，對全球經濟的影響，可能比烏俄戰爭和疫情造成的損害還要嚴重」。

祖爾內登說明，「台灣生產全球約60%的半導體，擁有超過90%全球最先進的晶片」，如果失去台灣這項關鍵技術，全球的汽車、國防和醫療科技領域的生產鏈都將停擺。此外，全球50%的貨櫃運輸都要經過台灣海峽，如果台灣海峽被封鎖，將導致全球經濟產出減少5%。

祖爾內登進一步強調，「中華人民共和國、共產黨自成立以來從未統治過台灣，卻把台灣視為叛離的省」。「台灣從來不屬於中共，儘管北京如此宣稱」。

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她指出，台灣政治和經濟長期獨立，不僅地理戰略位居要角，且在意識形態上也具有重要意義，「一個有著特色的活力民主國家，民主指數排名超過德國和美國，這正是中國國家主席習近平想要摧毀的。

祖爾內登警告，台灣是受害者，「如果歐洲不覺醒的話，最終我們也會受害」。（編輯：唐佩君）1140416