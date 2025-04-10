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美議員憂關稅傷台戰力 五角大廈：優先供台安全系統

2025/4/10 07:28（4/10 07:46 更新）
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圖為海馬士多管火箭系統。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電）關稅成美國朝野攻防主戰場，今天有議員質疑，對台徵收32%的關稅如果傷台灣經濟，政府又怎麼能要求台灣加碼軍費。國防部官員答覆，努力將安全系統優先提供給台灣；台灣允提高國防預算至GDP3%以上，但仍需做更多。

美國聯邦眾議院軍事委員會上午就「印太區域的軍事部署與國安挑戰」舉行聽證會，民主黨眾議員索倫森（Eric Sorensen）質詢列席作證的國防部負責印太安全事務的助理部長約翰．盧（John Noh），關稅對台灣追加軍費的影響。

索倫森說，「我先想花一點時間來肯定台灣，既是民主國家，也是戰略盟友」，當美國努力提升自身半導體產能的同時，必須確保台灣能夠為美國供應鏈做出貢獻。

他表示，共同開發新科技及創新代表美台共同努力以確保彼此的安全，而這也意味著，中國持續發展攻擊性力量之際，美台必須在區域內維持堅定的夥伴關係，總統川普卻宣布將對台灣徵收32%的關稅。

「我不知道這個數字在過去15分鐘內是否有變，或者如果我們傷害了台灣經濟，政府又怎能要求台灣在自身防禦上花費更多？」

約翰．盧回覆，國防部正在利用手邊不同的工具，無論是透過總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA）、外國軍事融資（Foreign Military Financing, FMF），還是國會的台灣安全援助倡議（Taiwan Security Assistance Initiative），五角大廈致力將安全系統優先提供給台灣。

總統撥款權是加速提供安全援助的授權辦法，過去美國援助烏克蘭也採用這種方式，讓美國總統得以在緊急情況下，不經國會許可即轉移美國庫存中的物品和服務。前總統拜登（Joe Biden）任內曾3度動用PDA軍援台灣。

約翰．盧指出，武裝台灣和台灣的防禦能力對保衛台灣、強化美國部署及重新建立嚇阻力極為重要。因此，國防部正在迅速採取行動，致力這麼做。索倫森追問，台美這方面的關係是否百分之百緊密。這位韓裔國防部官員答，「議員，台灣的未來對美國利益至關重要。」

約翰．盧另於書面證詞中提到，川普曾表示在他的任內，中國不會攻擊台灣。因此，美國必須以緊迫感與專注力，優先推動強化對抗中國在印太區域侵略行為的嚇阻力量。

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不過，他也說，台灣已承諾將國防預算提高至超過國內生產毛額（GDP）的3%。但台灣仍須在支出、強化不對稱作戰能力，以及改革方面做更多（do significantly more）。

川普對等關稅今天上路，他本人則在下午1時左右大踩煞車，宣布逾75個沒報復美國的國家，在未來90天內的關稅稅率將先維持在10%。中國則是另一回事，關稅將立刻提高至125%。（編輯：陳慧萍）1140410

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