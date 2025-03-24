華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

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（中央社台北24日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，中國武裝部隊已作好包圍台灣的最充分準備，以切斷台灣與外界的聯繫，試圖迫使台方屈服，從軍事演習可以一窺北京方面將如何實施封鎖。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），中國封鎖台灣將會是引發全球危機的戰爭行為，這將激起台灣的軍事回應，迫使美國總統川普（Donald Trump）決定美軍是否應幫助保衛台灣，而且會擾亂全球貿易，促使歐洲國家對中實施懲罰性制裁。

從中國軍事演習中可以一窺北京將如何實施封鎖，五角大廈、軍事專家和台灣方面的監測共同勾勒出封鎖將如何成形，以及中國武裝部隊執行封鎖的準備情況。

中國有多種選擇，但它們有著共同特點。根據參與者說法，台灣總統賴清德最近主持的桌上兵推，研究了大約十幾種封鎖或類似行動版本。

以下是美國、台灣和獨立軍事專家對中國軍隊（從海軍到海上民兵）如何協同作戰以孤立台灣的分析，以及可能對台灣採取的5大步驟。

發動攻勢

中國已發展出一系列軍事、平民和軍民混合形式的多類型軍力，可以用來對台灣實施封鎖。首先是空襲台灣基礎設施，包括軍事設施、港口、機場和能源終端設施，並派出噴射戰鬥機、直升機和無人機蜂擁進入台灣空域。

建立封鎖

中國軍艦可能包圍台灣本島，並與台灣海岸線保持距離，以避開岸基反艦飛彈。中國航艦打擊群可能部署於台灣東南部，殲-15戰鬥機可從母艦起降，以威嚇美國和其他任何勢力。

填補缺口

中國擴增的海警部隊為軍隊提供了近岸作戰能力，其海上民兵的民用船隻填補了部署上的缺口。

切斷進出

中國為阻止商船靠近台灣，可能派遣潛艦在台灣主要港口外布雷，以執法船隻監視航行動態，並將貨船和郵輪調動至指定位置，以封鎖台灣港口。

網路隔離

中國貨船可能拖錨航行，切斷讓台灣連網的10多條海底電纜，並以台灣軍事指揮和金融系統為目標發動網路攻擊。

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據報導，台灣智庫國防安全研究院分析師黃宗鼎表示，川普對台立場可能是北京是否採取行動時要考慮的最重要因素。

黃宗鼎指出，台灣關於封鎖的最大夢魘是來自美國的孤立主義，就是美國決定完全不插手台海問題。（編輯：陳正健/核稿：楊昭彥）1140324