加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025/3/24 22:10（3/24 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海軍左營艦艦上官兵3月18日監控中共解放軍長春艦。（國防部提供）
海軍左營艦艦上官兵3月18日監控中共解放軍長春艦。（國防部提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，中國武裝部隊已作好包圍台灣的最充分準備，以切斷台灣與外界的聯繫，試圖迫使台方屈服，從軍事演習可以一窺北京方面將如何實施封鎖。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），中國封鎖台灣將會是引發全球危機的戰爭行為，這將激起台灣的軍事回應，迫使美國總統川普（Donald Trump）決定美軍是否應幫助保衛台灣，而且會擾亂全球貿易，促使歐洲國家對中實施懲罰性制裁。

從中國軍事演習中可以一窺北京將如何實施封鎖，五角大廈、軍事專家和台灣方面的監測共同勾勒出封鎖將如何成形，以及中國武裝部隊執行封鎖的準備情況。

中國有多種選擇，但它們有著共同特點。根據參與者說法，台灣總統賴清德最近主持的桌上兵推，研究了大約十幾種封鎖或類似行動版本。

以下是美國、台灣和獨立軍事專家對中國軍隊（從海軍到海上民兵）如何協同作戰以孤立台灣的分析，以及可能對台灣採取的5大步驟。

發動攻勢

中國已發展出一系列軍事、平民和軍民混合形式的多類型軍力，可以用來對台灣實施封鎖。首先是空襲台灣基礎設施，包括軍事設施、港口、機場和能源終端設施，並派出噴射戰鬥機、直升機和無人機蜂擁進入台灣空域。

建立封鎖

中國軍艦可能包圍台灣本島，並與台灣海岸線保持距離，以避開岸基反艦飛彈。中國航艦打擊群可能部署於台灣東南部，殲-15戰鬥機可從母艦起降，以威嚇美國和其他任何勢力。

填補缺口

中國擴增的海警部隊為軍隊提供了近岸作戰能力，其海上民兵的民用船隻填補了部署上的缺口。

切斷進出

中國為阻止商船靠近台灣，可能派遣潛艦在台灣主要港口外布雷，以執法船隻監視航行動態，並將貨船和郵輪調動至指定位置，以封鎖台灣港口。

網路隔離

中國貨船可能拖錨航行，切斷讓台灣連網的10多條海底電纜，並以台灣軍事指揮和金融系統為目標發動網路攻擊。

google news透過 Google News追蹤中央社

據報導，台灣智庫國防安全研究院分析師黃宗鼎表示，川普對台立場可能是北京是否採取行動時要考慮的最重要因素。

黃宗鼎指出，台灣關於封鎖的最大夢魘是來自美國的孤立主義，就是美國決定完全不插手台海問題。（編輯：陳正健/核稿：楊昭彥）1140324

#中國
#台灣
#華爾街日報
#台海
#美國
延伸閱讀
港媒誇耀中國技術 可切斷4000公尺深海裝甲電纜美軍印太司令：共軍恐以軍演掩護武力犯台美國國會兵推中國犯台 學者估美軍馳援前台灣須撐一個月華郵專欄作家揭美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台 以無人武器爭取時間共軍為侵台組民船艦隊 學者估30萬人10天內可渡台海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：