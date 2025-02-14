美軍印太司令：共軍恐以軍演掩護武力犯台

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）英國「金融時報」報導，美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將今天說，以中國在台灣周邊舉行的軍演廣泛程度研判，中方「很快」就能以軍演掩護對台灣發動的攻擊。

帕帕羅並說，中方如今在台灣周邊種種具侵略性的舉措並非所謂的演習，而是「預演」，預演武力強行「統一」台灣的行動。

金融時報（Financial Times）報導，帕帕羅是在夏威夷「檀香山防衛論壇」（Honolulu Defense Forum）作以上表示。帕帕羅另示警中國、俄羅斯和北韓之間日益升高的合作，並將其形容為「新興專制軸心」（emerging axis of autocracy）。

他說，中國、俄羅斯和北韓已構成「麻煩製造者三角」（a triangle of troublemakers）。

帕帕羅指出，共軍近年在台灣周邊的活動顯著增加，這使得區別大規模軍演與實際的攻擊準備行動更顯困難。他說，目前已經「非常接近」這樣的情況，即每一天都很有可能發生共軍軍演實際上是掩人耳目、遮掩作戰警訊。

至於俄、中、北韓之間的協作，帕帕羅說，美方注意到的協作現象包含侵犯美國防空識別區（ADIZ）的轟炸機巡邏行動，以及反衛星能力和先進潛艦技術分享，範圍廣及海床至天空。

報導指出，一名美國國防官員另就俄羅斯在印太區域加強活動示警。這名官員提到，在2022年2月全面侵略烏克蘭後，俄羅斯在印太區域投入7艘新建潛艦，其中包括3艘配備核武的核動力潛艦、2艘攜載飛彈的核動力潛艦，以及2艘攻擊型潛艦。

考量中國日益升高的軍事活動，帕帕羅說，美國有必要加速排除理想與實際情況之間的關鍵差距，例如增加在印太區域可運用的武器數量。

金融時報報導，美國國防官員擔憂，一旦台海戰爭爆發，美方恐沒有足夠武器應對。帕帕羅即在論壇表示，「我們的彈藥庫即將用罄，（軍備）維護工作的積壓量每月增加越來越多」，而犯錯空間卻越來越小。

他不諱言，美方的對手看見這些問題，並積極採取行動，以利用這些問題。

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帕帕羅另提到，美軍需加速取得並部署各式無人系統，而人工智慧（AI）將是協助美國改善對潛在攻台行動早期預警能力的關鍵工具。

帕帕羅過往曾主張美國應大幅提升自主系統產能並部署於台灣海峽、建構「地獄景象」（hellscape） ，以嚇阻或破壞中國侵台行動。（編輯：陳慧萍）1140213