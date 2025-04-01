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共軍聯合演訓 學者：意在測試美國底線

2025/4/1 13:56（4/1 15:14 更新）
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海軍田單艦3月31日監控中共海軍航空母艦山東艦，由田單艦上所拍攝到的山東艦照片。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年4月1日
海軍田單艦3月31日監控中共海軍航空母艦山東艦，由田單艦上所拍攝到的山東艦照片。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年4月1日
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（中央社記者李雅雯台北1日電）共軍東部戰區今天宣布在台灣周邊展開聯合演訓。學者剖析，表面名義為警告、遏制「台獨分裂勢力」；意在測試美國底線與反應，目前尚未能判斷演訓會在何時結束。

共軍東部戰區1日上午宣布在台灣周邊展開聯合演訓，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，指稱「這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制」。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）表示，這是對於台灣國安「17項措施」等反制動作。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑目前在華盛頓訪問，他對中央社表示，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）甫結束赴日訪問，其與日本防衛大臣中谷元在東京會晤，提及台海安全；這次共軍對台軍演，其實目標對象在美國。

林穎佑認為，赫格塞斯前腳剛離開，共軍隨即發動軍演，「反台獨」為一貫說法，更多的是試圖測試美國對於台海安全的底線、反應，或說美國總統川普（Donald Trump）抱持的態度，北京會希望在「川習會」前了解美國戰略底線。

「北京很明顯的，希望在聯合戰備警巡跟聯合利劍之外，找一個新的演習模式」，林穎佑說，聯合戰備警巡主要以海空為主，這次聯合演訓則是由陸海空、火箭軍一起參與；截至目前為止，尚未能判斷規模會不會超越「聯合利劍」軍演。

林穎佑認為，接下來觀察重點在於航空母艦山東號位置，其所在位置可以幫助判斷共軍下一步行動，目前也不能排除，會不會在山東號到達定位後，忽然又發動「聯合利劍2025」軍演；目前也尚未能判斷演訓會在何時結束。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社剖析，近期外媒披露美國國防部一份對內機密備忘錄，直指美國已調整軍事戰略，將嚇阻北京侵略台灣與強化美國本土防衛列為優先；北京這次軍演目的不在台灣，實為劍指美國，展現政治不滿。

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蘇紫雲提到，這波軍演訊息刻意選在台股開盤前夕發布，也有打擊台灣民心士氣用意，這也更加坐實「中國威脅論」。中國演訓趨於無預警宣布，有將其「常態化」意涵；頻用短影音加上標題做為兵力展示方式，這是灰色地帶操作。

蘇紫雲強調，總統賴清德在3月13日提及「17項措施」相關談話，共軍這波無預警行動主要是做給美國看，也為了達到大內宣效果；共軍在台灣周邊演訓訊息釋出同時，台股則是大漲，顯示台灣民眾心理與社會韌性較過往增加。（編輯：陳鎧妤）1140401

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#美國國防部
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