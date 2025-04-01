共軍1日起在台周邊演訓 稱艦機多向抵近台島遏制台獨勢力
2025/4/1 08:12（4/1 09:39 更新）
（中央社台北1日電）新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，今天開始東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。
新華社報導，施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位「台島周邊組織艦機多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
施毅聲稱，這是對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制，是「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140401
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