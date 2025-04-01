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中國搭配軍演4度偷渡金門 管碧玲：就是軍演一環

2025/4/1 16:13（4/1 16:31 更新）
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海巡署1日清晨查獲1名中國籍男子企圖從金門海域偷渡入境，已將相關人船押返調查。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
海巡署1日清晨查獲1名中國籍男子企圖從金門海域偷渡入境，已將相關人船押返調查。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
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（中央社記者張已亷高雄1日電）共軍今天展開對台軍演，1名中國籍男子企圖從金門海域偷渡入境，遭岸巡查獲。海委會主委管碧玲指出，近年已緝獲4次中國軍演期間偷渡金門事件，「幾乎就是為軍演一環。」

海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，第九（金門）岸巡隊清晨在金門寒舍花前海域查獲1名中國籍男子企圖以橡皮艇的小目標方式偷渡入境，後續將人、船押返調查並報請金門地檢署偵辦，隨後在上午8時許發現4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，金馬澎分署派遣巡防艇應對。

管碧玲在臉書（Facebook）發文表示，中國上午7時30分許發布軍演前一刻，海巡署在上午6時49分許緝獲中國偷渡客，「中國不斷以各種手段測試我們的反應，軍演時搭配小目標偷渡，幾乎成為一個模組」，且中國小目標偷渡有一定模式，不排除是中方灰色地帶襲擾一環。

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管碧玲貼文附帶照片指出，中國軍演、聯演時，都幾乎同時會有小目標偷渡，偷渡人員的說辭也高度雷同，包含民國112年、113年及今天這次，海巡在金門4次緝獲搭配軍演而來的偷渡情形。

管碧玲表示，這次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前一刻，隨即遭岸巡查獲且中國海警船隨後緊接壓境，很難撇清其與軍演具有關聯性，幾乎就是為軍演一環，中國採取複合式發動灰色襲擾或軍演態勢十分明顯。（編輯：郭諭儒）1140401

海巡署1日上午發現4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，海巡隊派遣巡防艇應對。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
海巡署1日上午發現4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，海巡隊派遣巡防艇應對。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
海洋委員會主委管碧玲1日指出，中國軍演、聯演時，都幾乎同時會有小目標偷渡，偷渡人員的說辭也高度雷同，民國112年以來，海巡成功在金門4次緝獲搭配軍演而來的偷渡情形。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月1日
海洋委員會主委管碧玲1日指出，中國軍演、聯演時，都幾乎同時會有小目標偷渡，偷渡人員的說辭也高度雷同，民國112年以來，海巡成功在金門4次緝獲搭配軍演而來的偷渡情形。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月1日
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