中共對台軍演 金門漁民照常出海捕魚

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（中央社記者吳玟嶸金門1日電）共軍東部戰區今天稱在台灣周邊展開聯合演訓，有漁民跟中央社記者說，近來類似軍艦演訓消息對漁民影響不大，仍會出海捕魚工作。

根據中國官媒新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，今天開始東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓；國防部長顧立雄表示，國軍隨時注意相關動態，已在上午9時成立應變中心，會充分掌握情況。

針對此次軍演，金門縣無黨籍議員董森堡接受中央社記者採訪表示，軍演目前看來目標都在台海週邊，金門地區漁民應該也是照常出海作業，希望兩岸能克制彼此言行，避免擦槍走火、引發事端。

有漁民跟中央社記者說，近來類似軍艦演訓消息對漁民影響不大，仍會出海捕魚工作。

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有在公部門服務民眾表示，這種事發生過很多次，「衝突基本不會發生，每次都這樣」；有民眾說，金門歷經古寧頭大戰及823砲戰等，相信金門人不想再有戰爭，所以應避免有軍演挑起敏感神經，多賺錢才是百姓目前最想做的事。

金門地方的旅行業者表示，過去兩岸情勢緊張時，曾有旅客因此取消來金門旅遊行程，但這1年來已經沒有這種情形，可能民眾也認為不會真的有衝突，而在安排行程方面，當有類似對出海行程有影響的軍艦繞行消息傳出，就可能會避免。（編輯：黃名璽）1140401