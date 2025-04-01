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海巡署：中國海警一套人馬兩套招牌 聽命戰區指揮部

2025/4/1 12:19（4/1 12:25 更新）
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中國海警「14608」、「14517」、「14605」及「14609」等4艘船3月25日下午侵擾金門水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，同時透過無線電廣播要求中國海警船轉向航離。（海巡署金馬澎分署提供提供）
中國海警「14608」、「14517」、「14605」及「14609」等4艘船3月25日下午侵擾金門水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，同時透過無線電廣播要求中國海警船轉向航離。（海巡署金馬澎分署提供提供）
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（中央社記者溫貴香台北1日電）海巡署副署長謝慶欽今天表示，中國海警是「一套人馬、兩套招牌」，軍艦隸屬中央軍委會並受戰區指揮部指揮，但在海上執法就是公務船，由海巡署應處，非到萬不得已，海巡署不會請求海軍支援。

針對中國海警船頻繁護航中國漁船違法越界濫捕，並進入限制水域干擾對台進行干擾與襲擾行動，謝慶欽日前在一場內部簡報中表示，中國海警是「一套人馬、兩套招牌」，中方的軍艦成立之後歸中央軍委會管理，並受戰區指揮部指揮，舊的船會慢慢淘汰但新造的船都是海軍作戰驅逐艦移交給中國海警，在艦體上就有明顯不同。

謝慶欽指出，中國的軍艦是鐵殼，我方海巡艦艇是下鋼上鋁，儘管速度快但若經飛彈攻擊，就會整個燒起來。但重點是中國海警船是「一套人馬、兩套招牌」，對外是中國海警、對內是軍委會，且對內官階名稱也都是軍方、軍職，並與海軍互相調動，但它的船艦在海上執法就是公務船，目前都是由海巡署應對，「我們也會很審慎，若需要支援會協請海軍處理」，有效地應處中國威脅。

謝慶欽表示，我方目前由海軍應對軍艦，軍艦以外的商貨輪等船舶由海巡應處，雙方也訂定「海上任務支援協定書」，但基於兩岸情勢，非到萬不得已不會輕易使用，但中國海警船不斷以執法的身分挑戰我方，達到灰色地帶襲擾目的，海巡署不僅要做好份內工作，也要避免任何意外發生。

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謝欽慶強調，中國漁船越界違法補魚，海巡署艦艇就可驅離、登檢，由於東沙碼頭吃水淺，平時大型艦艇無法進駐，只能用小噸位的「在地艇」，但由於東沙距離台灣較遠，海巡署會以專案方式調派大型艦艇支援，不要讓對方進入我國禁限制水域，但仍要避免陷入「消耗戰」當中，畢竟要考量到海巡人員的負荷，因為這是「長期抗戰」事情。

國安官員說，許多國家都有相同的困擾，中共在2018年後將海警納入中央軍委會直屬，2019年美國國防報告就曾提到，要不要把中共海上民兵視為海軍，到現在依然無解，「但這是大家共同面臨的問題，歐陸許多國家也以類似方式，海軍、海巡協調任務搭配」；同時，未來也要與更多國家共同面對，推動應處策略。（編輯：林淑媛）1140401

謝慶欽
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