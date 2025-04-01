中共宣布軍演 國防部公布監控畫面：19共艦台海活動
2025/4/1 10:00（4/1 11:09 更新）
（中央社記者吳書緯台北1日電）中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共艦19艘持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處，並公布監控共艦影片、照片。
國防部公布一系列國軍海、空軍昨天監控中共軍艦的影片、照片；分別為海軍成功級飛彈巡防艦田單艦監控中共海軍航空母艦山東艦、空軍RF-16偵照機監控中共海軍901型快速戰鬥支援艦、海軍基隆級驅逐艦蘇澳艦監控中共海軍山東艦及052D型飛彈驅逐艦湛江艦、由海軍成功級飛彈巡防艦銘傳艦拍攝海軍蘇澳艦監控中共海軍山東艦及052D型飛彈驅逐艦銀川艦。
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國防部表示，由於自昨天上午6時至今天上午6時並未偵獲中共軍機，因此並未提供航跡圖。針對中共軍艦動態，國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部上午另指出，自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨天進入台灣應變區。國軍運用聯合情監偵手段，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、掌握，已啟動應變機制，適切應對。（編輯：張均懋）1140401
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