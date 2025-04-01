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海巡署：總統就職週年等3時機 中國海警恐增對台脅迫

2025/4/1 12:12（4/1 12:24 更新）
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海軍田單艦3月31日監控中共海軍航空母艦山東艦，由田單艦上所拍攝到的山東艦照片。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年4月1日
海軍田單艦3月31日監控中共海軍航空母艦山東艦，由田單艦上所拍攝到的山東艦照片。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年4月1日
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（中央社記者溫貴香台北1日電）海巡署副署長謝慶欽表示，3月11日前後，中國海警船、漁船在台灣外離島周邊有3項行動，可能是經中共高層授意對台灣進行「多點開花」的灰色地帶襲擾、釋放警告訊號，更不排除中國再對台襲擾脅迫。

謝慶欽指出，今年度中共可能對台提升脅迫有3個重要時機，第一是520總統賴清德就職週年及10月國慶演說後（2025年聯合利劍或準軍演）；二是8月伏季休漁期結束後初期；三是在涉及台灣主權或外交等特殊事件時，找藉口採取針對性反制作為。

謝慶欽日前在一場內部會議以「近期東沙海域中國海警及漁船動態嚴處與建議」簡報表示，2023年東沙越界中國漁船全年11艘，2024年數量遽增到33艘，中國入侵手法是趁夜色昏暗，由母船施放小舟，凌晨回收，不過因為東沙島現有碼頭水深不足，僅能進駐CP艇，且不具夜航設備及耐浪性較差，基於航安考量，若僅靠大艦驅離中國船隻，實際上嚇阻效果有限。

謝慶欽提到，2024年發生0214金門事件（中國三無船逃避台灣海巡登檢，導致翻覆釀成2名中國人死亡）後，中國海警船配合海警3號令實施，對金廈海域常態化襲擾編隊行動。中國海警船沿著東沙限制水域外繞島，試圖弱化台灣管轄權，截至目前已有64次以上侵擾行為，「每個月大概就有4艘，編隊航行沿著我們限制水域擦邊航行，至今沒有停止，這是惡意騷擾」。

海巡署報告描述，近2年來，東沙越界中國漁船團數量變更多，來得更早，做法更大膽，2024年3月後，中國海警於東沙襲擾力度加大，襲擾模式漸趨多元。

謝慶欽說明，3月11日前後，台灣外離島周邊發生3項可能性關聯行動，3月11日中國漁船進入東沙水域施放小舟、隔天中國海警船在限制水域內登檢「粵茂濱漁41177」漁船。3月12日「延平2號」闖入金門限制水域布放不明水下載具、隔天4艘中國海警船編隊航行。3月12日晚間，中國海警船又在馬祖登檢台灣籍「興大發1號」並試圖帶返黃岐未果。

謝慶欽強調，這3起事件時間點巧合，不排除彼此間有相關性，研判「可能經中共高層授意，藉機針對我外離島多點開花進行灰帶襲擾，刻意釋放警告的政治訊號」。

謝慶欽分析中共未來在東沙海域的3種可能壓迫指出，短期（目前至4月底）中國漁船仍可能伺機進入東沙作業，再加以海警船隨同襲擾，或自黃岩島等區域返航途中刻意航經東沙線內襲擾。

中期（5月1日至8月16日，中國公告伏季休漁期）中國漁船仍可能比照去年進入東沙作業、海警可能藉執法名義，常態在周邊海域襲擾。

長期（8月16日後），在休漁季結束初期，不排除中國海警在東沙執行專項襲擾行動，9月後，海警船活動則尚待觀察。

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謝慶欽解釋，中國海警在東沙海域可能加大襲擾，干擾行動包含在限制水域內，阻礙海巡署登檢母船，以及於限制水域內，施放艦上小艇進入環礁內，阻礙扣留小舟；襲擾行動包含於限制水域內或外，增派海警船2艘以上，同時繞島；增派海警船2艘以上，進入限制水域內，編隊航行；海警船進一步深入禁止水域，試探台灣反應。

至於台灣採取的應處策略，謝慶欽回應，原則上避免武力衝突，但若中國海警船穿越台灣限制水域干擾台灣執法，保駕護航中國漁船違法濫捕，政府將參考菲律賓採取的「透明戰略」，公開揭露中國海警船保駕護航「環保流氓」的惡劣行徑，並結合國際上理念相近國家共同應處。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1140401

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