中共對台軍演 賴總統第一時間指示嚴密應處
2025/4/1 11:02（4/1 11:09 更新）
（中央社記者溫貴香台北1日電）針對共軍今天宣布對台軍演，總統府表示，總統賴清德第一時間已經指示國安與國防等單位嚴密應處，對於相關狀況皆有全面掌握；中國做為區域一員，近日持續在台海周邊及印太區域，以軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑，是國際社會公認的麻煩製造者，總統府對此嚴厲譴責。
中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共艦19艘持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處，並公布監控共艦影片、照片。
總統府發言人郭雅慧上午表示，確保台海及印太區域的和平穩定，是國際社會最大共識，並牽涉全球共同核心利益。中國做為區域一員，近日持續在台海周邊及印太區域，包括紐、澳、日、韓、菲律賓南海等區域各方國際海域，以軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑，破壞區域安全穩定、片面升高區域情勢、公然挑戰國際秩序，是國際社會公認的麻煩製造者，總統府對此嚴厲譴責。
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郭雅慧指出，維持區域和平穩定是兩岸共同責任，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲中國回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展做出貢獻。
郭雅慧強調，賴總統第一時間已經指示國安與國防等單位嚴密應處，對於相關狀況皆有全面掌握，面對外部威脅，政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。（編輯：張若瑤）1140401
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