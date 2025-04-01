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中共宣布對台軍演 顧立雄：9時成立應變中心

2025/4/1 10:22（4/1 11:09 更新）
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國防部長顧立雄。（中央社檔案照片）
國防部長顧立雄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北1日電）共軍東部戰區今天宣布在台灣周邊展開聯合演訓。國防部長顧立雄表示，國軍隨時注意相關動態，已在上午9時成立應變中心，會充分掌握情況。顧立雄指出，解放軍最近有很多貪腐問題，應好好解決，而不是在區域製造破壞和平現狀的舉動。

中國官媒新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅宣布，今天開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

顧立雄上午赴立法院備詢前受訪回應，國軍從3月29日就陸續掌握相關動態，有預應海空軍的相關兵力，應對可能的相關作為；中共宣布演訓後，隨時注意相關動態，包括山東號的動態，也會注意陸上的動態，在上午9時成立應變中心，會充分掌握相關情況。

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顧立雄強調，中共演訓，充分反映對區域和平穩定的破壞，顯而易見是非常明顯的麻煩製造者；近期有很多報導，解放軍有相關貪腐問題，應好好解決內部問題，而不是在區域製造對和平現狀的破壞舉動。

媒體報導，國防部全民防衛動員署近日發出開會通知，首度邀集中央與地方政府於4月18日開會，討論戰爭狀態如何迅速完成資源調度與財務轉換。顧立雄說明，全動法有相關規定，所以從104年行政院動員會報就要求相關部會要按照規定，做分類計劃；因為全動署成立，作為秘書單位召集，這是應該做的工作。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1140401

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立法院會1日進行施政總質詢，國防部長顧立雄（前中）赴立法院備詢前受訪，回應中共宣布對台軍演等相關問題。中央社記者翁睿坤攝 114年4月1日
立法院會1日進行施政總質詢，國防部長顧立雄（前中）赴立法院備詢前受訪，回應中共宣布對台軍演等相關問題。中央社記者翁睿坤攝 114年4月1日
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