共軍3月在台周邊演習 中國國防部稱懲戒台獨分子

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（中央社記者謝怡璇北京27日電）中國3月17日在台海附近軍演，數十架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。中國國防部發言人吳謙今天表示，軍演是對台獨分子的有力懲戒，也是對外部干涉勢力的嚴正警告。

台灣17日陸續偵獲數十架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

中國國防部下午舉行3月例行記者會，吳謙回答媒體關於軍演的提問。

吳謙表示，共軍東部戰區近日在台灣周邊海空域組織海空兵力，展開戰備警巡和聯合演訓，檢驗提升部隊打仗能力，「是對台獨分子的有力懲戒，也是對外部干涉勢力的嚴正警告」。

吳謙稱此舉完全正當、必要，並重申「台灣是中國的一部分，從來就不是一個國家，過去不是，現在不是，今後也絕不可能是」。

此外，華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，中國為包圍台灣作準備，並可能採取5大步驟，包括平民和軍民混合形式的多類型軍力發動攻勢、軍艦建立封鎖、海警部隊部署缺口、切斷進出及網路隔離，以切斷台灣與外界的聯繫，試圖迫使台灣屈服。

吳謙對此表示，有關報導，惡意挑動兩岸對立對抗，用心險惡。

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吳謙稱，「台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是兩岸中國人自己的事」。

吳謙重申，共軍展開對台軍事演訓針對的是台獨分裂勢力和外來干涉，目的是維護國家的主權和領土完整，維護台海地區的和平穩定。（編輯：吳柏緯）1140327