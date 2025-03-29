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美售台新型F-16戰機首架出廠 柏鴻輝俞大㵢見證

2025/3/29 10:44（3/29 11:24 更新）
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國防部副部長柏鴻輝（左1）、駐美代表俞大㵢（右2）見證台灣向美國軍購66架F-16V戰機。（圖取自x.com/RepTimmons）
國防部副部長柏鴻輝（左1）、駐美代表俞大㵢（右2）見證台灣向美國軍購66架F-16V戰機。（圖取自x.com/RepTimmons）
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（中央社記者吳書緯台北29日電）台灣向美國軍購66架F-16V（blk70）戰機，美國洛克希德．馬丁原廠於美東時間28日舉行首架機出廠典禮，根據發布於社群網站的照片，國防部副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢在場觀禮見證，首架機為雙座機，機號6831。

空軍代號「鳳展專案」，由美商洛克希德馬丁與漢翔，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（blk20），於2023年全數完成。空軍另以代號「鳳翔專案」，對美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機。

空軍司令部計畫處處長江元琦少將25日於國防部例行記者會表示，首架機完成機體組裝，洛克希德．馬丁原廠計畫於本週在南卡戰機生產線，以靜態陳展方式舉行出廠典禮，有關於戰機產製方面，計畫在2026年前完成交付。

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美國聯邦眾議員狄蒙斯（William Timmons）於美東時間28日於社群網站X發布文章指出，很榮幸於在洛克希德．馬丁公司位於格林維爾（Greenville）的工廠參加台灣F-16戰機的交付儀式並發表演講。

眾議員選區即為南卡羅來納州的狄蒙斯表示，「我們很自豪成為F-16的全球基地」，並且支持台灣的防空能力。（編輯：黃瑞弘）1140329

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