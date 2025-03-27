美議員籲增國防支出 薛瑞福：台灣國家韌性及民防投入應獲認可

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓26日專電）美國共和黨重量級議員里契今天在聽證會上點名台灣必須持續增加軍費。與會的前官員薛瑞福則認為，承擔區域責任的議題常簡化為單一量化指標，但台灣在韌性及民防投入資源，這類質性面向的作為應獲認可。

美國聯邦參議院外交委員會上午舉行「共同面對的威脅：當前地緣政治下的印太聯盟及責任分擔」聽證會。主席里契（Jim Risch）開場提到，韓國在分擔區域安全責任方面做得非常出色，國防預算保持在國內生產毛額（GDP）2%以上，而台灣面對中國威脅，國防開支必須持續成長。

前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則認為，不應只看帳面上的數字。

他指出，美國距離印太遙遠，需依賴區域盟友提供的准入、基地設置及飛越權。在形塑自由開放印太區域及支持日常活動以維持嚇阻力方面，美國也依賴夥伴及盟友，「所以我認為這些都是評估分擔責任的基礎」。

薛瑞福說，分擔責任的議題常常被簡化為單一指標，也就是國防開支在GDP的占比，但這未必反映全盤局面。

他舉例，美國盟友菲律賓只將GDP的1.5%用於國防，但在美菲「加強國防合作協議」（EDCA）下，菲律賓開放美軍使用境內多處戰略據點。而日本軍費打破歷史紀錄，美國在日本駐軍人數也最多。

美國與菲律賓2014年簽定EDCA，允許美軍進入菲律賓基地進行聯合訓練、儲放裝備，並建設跑道、燃料庫和美軍宿舍等設施，但不是常駐性質。

薛瑞福表示，台灣軍費支出占GDP的2.5%，但在國家韌性、能源、通訊及民防方面投入了大量資源，這些支出並未計入國防預算。因此，或許台灣應該獲得更多的認可。

里契追問，如果不以軍費的GDP占比當指標，是否有其他方式能衡量。薛瑞福重申，軍費占比固然重要，但很多時候不足以衡量全局。

薛瑞福說，「在其他情況下，有些因素應該更加重要」，例如菲律賓雖然國防預算只占GDP的1.5%，但提供美軍9個據點，其中包括地理位置靠近台海的地點，就非常有價值。

薛瑞福表示，美國恐怕必須更依賴質性評估，去權衡他國在不同領域的貢獻。他並以澳洲為例點出，對於盟友在最困難時期分擔責任的這份信心，無法單單就國防開支衡量。

他說，第一次世界大戰以來，澳洲在每場戰爭中都與美軍並肩作戰，讓美國有信心未來澳洲也會這樣做，「但這很難在圖表上呈現並進行量化」。

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外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）開場時同樣提到她支持美國盟友應支付公平的國防開支份額，「但我們也應該承認，我們的印太夥伴正加緊努力」，例如台灣正在將國防預算增加至GDP的3%以上。

總統賴清德14日宣布，將優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP的3%以上目標。（編輯：陳正健）1140327