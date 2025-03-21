賴總統宣布國軍4/1起加薪 基層作戰部隊每月最多增1萬2000元

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（中央社記者吳書緯台北21日電）總統賴清德今天赴松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，宣布國軍待遇調整自4月1日起實施，提升志願役勤務加給，以及戰鬥部隊加給，作戰部隊的基層官士兵，每月領取的加給最高將多增加1萬2000元。

賴總統致詞表示，志願役勤務加給，將分成三等級調整：少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，將從1萬元調整為1萬5000元；中校與上校，則是會增加4000元、將官增加3000元。

賴總統說明，戰鬥部隊加給也會提升。第一類型的作戰部隊，訓練和勤務都極為繁重，將從現行的5000元，調整為1萬2000元，而第二類型的戰鬥支援部隊，也會從現行的3000元，提升到7000元。

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賴總統提到，因此作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2000元，落實政府對國軍弟兄姊妹的承諾與照顧。這些調整都將在4月1日，正式生效實施。

賴總統表示，調整國軍待遇是一個長期的進程，要經過嚴謹的討論，絕不能漫天喊價，也希望在野黨重新思考凍刪國防預算的影響，能給予國軍官士兵最大的支持，展現朝野一致對外的團結精神。（編輯：蘇龍麒）1140321