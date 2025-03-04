藍拋增加國軍待遇 卓榮泰：樂見朝野有共同想法
2025/3/4 09:54
（中央社記者王揚宇台北4日電）針對國民黨立委擬提案要幫國軍加薪，行政院長卓榮泰今天受訪指出，國防部已擬定周延的規劃與計畫送行政院審議中，他也樂見朝野對提高國軍待遇、國防能力有共同想法。
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇3日表示，將修法提高志願役津貼，從原本的新台幣1萬元提高至3萬元，以及修法將戰鬥加給加倍、提高地域加給、超時加給等；希望政府在提高增加防衛韌性的同時，也能夠為國軍爭取應有的權益。
卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對有國民黨立委希望政府提高國軍待遇等議題，作相關說明。
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卓榮泰指出，中華民國國軍長期且每一天的保衛國家、民眾的安全，各界充滿尊敬跟感激，而總統賴清德上任以來就指示也公開宣示，對國軍待遇要做實質上的調整，目前國防部已擬定周延的規劃跟計劃，送到行政院正在審議中。
卓榮泰說，樂見朝野能一致的針對提高國防能力、提高國軍待遇有共同想法，如此一來，將可以更有效、快速、全面的合理提升國軍各項待遇，這也是再一次用人民來向國軍致敬。（編輯：蘇龍麒）1140304
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