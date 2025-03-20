加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
恢復軍事審判
新聞專題
恢復軍事審判
首頁 / 政治

因應中國5大威脅 軍事審判等修法期程4月上旬定調

2025/3/20 11:29（3/20 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北20日電）為因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，總統賴清德日前宣布恢復軍事審判制度等17項因應策略。行政院長卓榮泰今天表示，將於4月上旬親自召開會議聽取部會所提出的因應方案，並律定各項行動計劃、策略及法制化期程。

賴總統日前指出中國帶來5大國安及統戰威脅，應以17項策略應對。威脅部分包含為中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅、中國混淆國人對國家認同的威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅；策略則有修法恢復軍事審判制度等17項。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，為落實17項因應策略，已要求行政院秘書長龔明鑫、政務委員馬永成昨天召開會議，邀請各部會就所涉及策略，在25日前擬定計劃，盤整相關法令的修訂行程與進度。

google news透過 Google News追蹤中央社

卓榮泰說，行政院副院長鄭麗君將於3月底彙整部會盤整資訊，他則將於4月上旬親自召開會議聽取部會因應方案，並律定各項行動計劃、策略及法制化期程，請部會在期程內配合規劃與執行，後續則依據各部會計畫內容、時程落實定期管考。

卓榮泰表示，政院將落實17項策略，完成政院在國安高層會議後的工作。（編輯：蘇龍麒）1140320

延伸閱讀
看懂軍事審判制度 12年前為何廢除？恢復後哪些罪責適用？賴總統敞廳談話全文：中國是境外敵對勢力 恢復軍事審判因應滲透學者：賴總統國安法制方案是展現民主韌性的風險管理恢復軍審準備戒嚴？學者：戒嚴屬憲法規範層次不同
卓榮泰
中正紀念堂轉型 卓榮泰：用人民力量改變存在的意義台積電擴大美投資 卓榮泰：其他大廠在台投資續進行
恢復軍事審判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
74
更多編輯台推薦新聞：