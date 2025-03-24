國防預算增至GDP 3%財源 主計長：擬用累計賸餘

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（中央社記者蘇思云台北24日電）總統賴清德先前表示，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標，立委關注差額還有新台幣1000多億元，財源規劃為何。行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，原則上先規劃用累計賸餘，累計賸餘約還有2000多億元可用。

立法院財政委員會今天邀請陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏列席業務報告，並備質詢。賴總統日前召開國安高層會議，提到為展現保護國家的決心，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標。

民眾黨立委黃珊珊關注，國防預算規模目前約新台幣6000多億元，如果要達到GDP的3%近8000億元，還有差額1000多億元，詢問財源為何，是否會提出特別預算。

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陳淑姿表示，這部分要看國防部，原則上是朝3%的目標，因為縱使要維持3%，也無法每一年都達到3%。原則上先規劃用累計賸餘，整體的累計賸餘約還有2000多億元可以用。

至於是否暫時不會透過舉債方式進行，陳淑姿表示，原則上希望不要舉債，但如果真的需要，也是要舉債。（編輯：張均懋）1140324