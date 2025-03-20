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財長：普發現金不宜常態化 財源運用需考量國防社福

2025/3/20 10:05
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（中央社記者張璦台北20日電）立委今天再次關切普發現金議題，財政部長莊翠雲表示，普發現金不宜常態化是政府一直以來的主張，稅收優於預期，要先減少舉債、優先還債，若有賸餘就會累積到歲計賸餘，財源運用要考慮國防、社福等施政優先順序以及國家整體發展，行政院會進行通盤考量。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。國民黨立委林德福、民進黨立委吳秉叡質詢時關切普發現金議題。

莊翠雲回應，每一毛錢的稅都是政府依法徵收，沒有所謂「超徵」問題，稅收優於預期，用途為先減少舉債、優先還債，倘若還有賸餘，就會累積到歲計賸餘，維持財政韌性，財源的運用要考慮增強國防自主能力、社福等施政優先順序，以及國家整體發展，行政院會進行通盤考量，以有效、合理運用財源。

莊翠雲指出，事實上，113年全國總稅收實收數優於預算數，屬於中央政府的部分，並沒有比111年高，普發現金不宜常態化是政府一直以來的主張，112年政府核定COVID-19疫後特別條例，普發現金新台幣6000元，當時有其時空背景，主要是為了在疫情後強化國家經濟、社會韌性，與全民共享經濟成果。

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莊翠雲也說明，台灣沒有過度舉債問題，政府積極還債，債務比率持續下降，到113年已降至25.8%，離債限40.6%有一大段空間，且總預算、特別預算都需納入債限控管。

據財政部統計，在證交稅、綜所稅、營業稅、營所稅成長的貢獻下，113年全國總稅收實徵淨額達3兆7619億元、創新高，高出預算數5283億元、亦刷新紀錄；其中，中央政府實徵數高出預算數3757億元、地方政府高出802億元，雙創次高紀錄。（編輯：張均懋）1140320

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