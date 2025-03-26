美情報評估：中俄伊朗北韓合作迅速增長構成新挑戰

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓25日專電）根據美國情報機構提交的最新全球威脅評估，中國、俄羅斯、伊朗及北韓等「敵手」間的合作迅速增長，對美國全球影響力構成新挑戰；另外，俄烏戰爭持續將對美造成戰略風險，恐導致中國、北韓行徑更加大膽。

美國國家情報機構今天向國會提交最新全球威脅評估報告，內容聚焦未來一年美國面臨最直接且嚴重的威脅。

報告指出，近年來，中國、俄羅斯、伊朗和北韓之間的合作迅速增長，特別集中於安全與防衛領域；這不僅強化其各自帶來的威脅，也對美國全球實力及影響力構成新挑戰，並強化他們抵抗美國及西方國家制衡其行動的能力。

報告認為，俄烏戰爭加速深化中國、俄羅斯、伊朗和北韓間的關係，且無論戰爭結果為何，此一趨勢都可能持續。「這種結盟關係，提升了美國與其中任何一個敵手關係緊張或起衝突時，其他國家可能被捲入的風險」，有鑒於北京對擁有全球影響力的野心勃勃，中國在這一結盟關係中扮演重要角色。

不過，報告也指出，美國這些「敵手」之間的合作並不平均，主要是基於削弱美國力量（不論是經濟、外交或軍事方面）的共同利益。

俄羅斯在這些不斷發展的關係中扮演催化劑角色，特別是隨著俄國越來越依賴其他國家來滿足自身需求，這包括但不限於俄烏戰爭。莫斯科已加強包括和平壤、德黑蘭的軍事合作，也擴大和中國、伊朗的貿易與金融關係，以減輕制裁和出口管制造成的衝擊。

根據報告內容，中國和俄羅斯的合作最有可能威脅美國利益；中俄領導人可能認為，比起單打獨鬥，攜手合作將更有能力抵制美國。

在俄烏戰爭方面，報告指出，過去一年裡，俄羅斯在對烏克蘭全面入侵行動中已取得上風，且逐漸取得更大籌碼迫使基輔及其西方支持者進行談判，進而達成符合莫斯科訴求的方案來結束戰爭。

俄烏戰爭持續將致使美國繼續面臨戰略風險，包括升級成大規模戰爭、可能動用核子武器、加深北約盟國安全局勢惡化，以及中國、北韓行徑更加大膽。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，矢言要促成持續超過3年的俄烏戰爭盡早結束。

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白宮表示，今天在沙烏地阿拉伯結束與俄羅斯及烏克蘭各別進行的會談，俄烏同意避免對行經黑海的船隻發動軍事攻擊，也同意實施禁令，禁止攻擊彼此境內的能源設施。

路透社報導，美國各別與俄羅斯及烏克蘭達成的這些協議若順利實施，將是迄今邁向更廣泛停火最明確的跡象。（編輯：陳慧萍）1140326