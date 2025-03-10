川普上任後北韓首射彈道飛彈 可能針對聯合軍演
2025/3/10 15:20（3/10 15:53 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天下午1時50分左右，向西海發射數枚型號不明的彈道飛彈，這也是北韓在美國總統川普重返白宮以來首次發射彈道飛彈。
美國及南韓今天起展開「自由護盾」（Freedom Shield）年度聯合軍演，北韓外交部批評此為危險挑釁行為。這次發射飛彈可能是對美韓聯合軍演的警告。
透過 Google News追蹤中央社
南韓合同參謀本部向媒體表示，北韓今天下午從黃海道黃州郡一帶發射的數枚彈道飛彈，有可能是射程在300公里以下的近程彈道飛彈（CRBM）。
今天是北韓自1月14日以來首次發射彈道飛彈，時隔近2個月。南韓軍方表示，正保持密切監視與警戒狀態，並與美國緊密合作，維持充分應對準備。（編輯：高照芬）1140310
- 川普上任後北韓首射彈道飛彈 可能針對聯合軍演2025/03/10 15:20
- 2025/03/05 18:32
- 2025/02/11 15:55
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
北韓似接近完成第1架空中預警機 將強化空軍力量