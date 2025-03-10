加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北韓
新聞專題
北韓1/300
首頁 / 國際

川普上任後北韓首射彈道飛彈 可能針對聯合軍演

2025/3/10 15:20（3/10 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北韓國旗飄揚。（路透社）
北韓國旗飄揚。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天下午1時50分左右，向西海發射數枚型號不明的彈道飛彈，這也是北韓在美國總統川普重返白宮以來首次發射彈道飛彈。

美國及南韓今天起展開「自由護盾」（Freedom Shield）年度聯合軍演，北韓外交部批評此為危險挑釁行為。這次發射飛彈可能是對美韓聯合軍演的警告。

google news透過 Google News追蹤中央社

南韓合同參謀本部向媒體表示，北韓今天下午從黃海道黃州郡一帶發射的數枚彈道飛彈，有可能是射程在300公里以下的近程彈道飛彈（CRBM）。

今天是北韓自1月14日以來首次發射彈道飛彈，時隔近2個月。南韓軍方表示，正保持密切監視與警戒狀態，並與美國緊密合作，維持充分應對準備。（編輯：高照芬）1140310

延伸閱讀
北韓首公開自造核潛艦 若為真加劇對南韓美國威脅金正恩監督巡弋飛彈試射 下令充分做好核武戰備北韓似接近完成第1架空中預警機 將強化空軍力量
北韓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北韓似接近完成第1架空中預警機 將強化空軍力量
17
更多編輯台推薦新聞：