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北韓似接近完成第1架空中預警機 將強化空軍力量

2025/3/5 18:32（3/5 18:43 更新）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）衛星影像顯示，北韓似乎接近完成第1架空中預警機，專家表示，部署空中預警機後，將大大增強北韓空軍的力量。

美聯社報導，北韓的核子和飛彈計畫對南韓、美國和其他國家構成重大安全威脅，但北韓的空中監視能力遠遠落後對手，而其大部分戰鬥機和其他軍用飛機都已老化。

專門研究北韓的網站「北緯38度」（38 North）昨天報導，最近的商業衛星影像顯示，1架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）飛機停在平壤機場，機身頂部安裝大型雷達罩。雷達罩是指包圍雷達系統的結構。

北緯38度的報導說，這架飛機即將完成，「對於多年沒有空中新戰力的北韓空軍來說，是一次重大升級」。

報導表示，雷達罩頂部有一個獨特的三角形設計，類似於一些中國空中預警機上看到的，但美國或俄羅斯飛機上沒有使用，「這可能顯示是來自中國的支持或影響，儘管僅憑三角形並不是決定性的證據。」

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北緯38度說，這架飛機是北韓國家航空公司高麗航空（Air Koryo）先前使用的3架伊留申Il-76型飛機之一，於2023年10月被移入該機場的維修設施，然後開始改造機身頂部。

根據網站報導，去年11月，當時還沒有雷達罩的這架飛機被轉移到附近的機庫。飛機一直停放在那裡，直到今年2月底才出現在機庫外，且已裝上雷達罩。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140305

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