北韓要求ICAO調查無人機入侵事件 南韓：毫無根據

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）媒體報導，北韓主張「南韓無人機入侵平壤」，要求國際民航組織（ICAO）介入調查；南韓外交部今天駁斥北韓主張並無根據，反對將ICAO「政治化」。

南韓外交部今天向媒體做上述表示，並要求北韓應先停止違反國際規範，威脅南韓及國際社會民航安全的GPS干擾行為。

北韓去年10月主張南韓無人機入侵其首都平壤，韓聯社引述政府消息人士報導，北韓近期要求ICAO就此對南韓政府進行調查。北韓政府主張南韓無人機入侵是為散布反北韓傳單，南韓國防部則維持「無法確認」的立場。

根據芝加哥公約（國際民用航空公約）規定，無駕駛即可進行飛行的航空器，若未經締約國允許或未遵循相關規定，不可在協約國境內飛行。北韓及南韓皆為締約國及ICAO成員。

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依相關規定及慣例，ICAO收到締約國提出問題時，都會先進行討論；據稱，南韓政府也正就此商議應對方案。

南韓在2022年遭北韓無人機入侵領空後，也曾考慮向ICAO提案調查，但在綜合國際法規及外交考量後決定不進行相關程序。（編輯：唐佩君）1140211