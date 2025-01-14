南韓軍方：北韓朝東海無人島發射多枚短程彈道飛彈

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）北韓今早進行今年第2次飛彈試射。南韓軍方今天發現北韓發射多枚短程彈道飛彈（SRBM）至東海上的無人島。

南韓合同參謀本部表示，軍方今天上午9時30分左右監測到北韓慈江道江界市一帶發射數枚短程彈道飛彈，飛行約250多公里後落在東海上，應是瞄準咸鏡北道吉州郡沿岸一處用作短程彈道飛彈標靶的無人島。

南韓軍方正持續確認此次發射地附近是否出現備用的移動式砲台，以防北韓進行後續試射。

合同參謀本部表示，韓美情報當局在北韓試射飛彈前就掌握其準備動向，發射時也立即監測追蹤，目前正與美國、日本共享情報，綜合分析詳細數據。

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北韓今年已2度發射飛彈，第一次是在6日，從平壤一帶發射新型極音速中程彈道飛彈（IRBM），時隔8天又試射短程彈道飛彈，有可能是針對美東時間20日將上任的美國總統川普，提高挑釁強度。

南韓總統辦公室發布消息後，召開安保情況盤點會議，會後指示持續關注北韓動態，並做好應對所有挑釁的準備。（編輯：高照芬）1140114