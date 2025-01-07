北韓稱成功試射新極音速飛彈 可嚇阻太平洋對手

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（中央社首爾7日綜合外電報導）北韓官媒今天報導，北韓昨天成功試射新型極音速中程彈道飛彈（IRBM），領導人金正恩到場視察，稱這款系統將有助嚇阻太平洋對手，並矢言加速發展北韓核子和飛彈能力。

金正恩（Kim Jong Un）在北韓中央通信社（KCNA）刊登的聲明中表示：「這款極音速飛彈系統將可確實地遏制太平洋地區任何可能影響我國安全的對手。」

法新社和路透社報導，這場試射適逢美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問南韓，這也是北韓自去年11月5日以來首度試射飛彈。

北韓中央通信社提到飛彈從平壤郊區發射，以12倍音速飛行約1500公里後準確落入東岸外海目標區，最高高度近100公里。南韓軍方昨天評估飛行距離超過1100公里。

金正恩表示：「這項計畫和努力顯然是為了自衛，不是進攻計畫和行動。」

然而他也說，「全世界都不能忽視」這款飛彈系統的性能，稱它「可對對手造成嚴重軍事打擊，同時有效打破任何密集的防禦屏障」。

金正恩說：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）將進一步加速發展國防能力，成為軍事強國。」

布林肯和南韓外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）在聯合記者會上譴責北韓試射。即將卸任的布林肯表示，這顯示深化美國、南韓及日本3方聯盟的重要性。

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北韓昨天是自美國前總統川普去年11月勝選以來首度試射。川普再過不到兩週將重返白宮。川普先前執政時，曾與金正恩舉行空前會談，還誇稱他們關係友好。

北韓上次在11月試射所謂最先進且強大的固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140107