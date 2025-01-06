北韓2025年首次射彈 研判落日本專屬經濟區外

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本防衛省今天中午12時許宣布，北韓稍早從內陸朝東北方發射至少一枚彈道飛彈，研判飛行最高高度約100公里，飛行距離約1100公里，且已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。

日本放送協會（NHK）報導，這是北韓繼2024年11月5日朝東岸外海發射短程彈道飛彈以來再度射彈，也是北韓今年首次發射彈道飛彈。

防衛省指出，目前並未傳出有船隻或飛機等因此受害的消息，詳細分析資訊的同時將持續進行警戒監視。

日本首相石破茂已指示全力蒐集與分析情報，向國民提供迅速且確實的資訊，徹底確認飛機與船隻等交通工具的安全，並做好萬全準備以應對任何突發事態。

正在印尼訪問的防衛大臣中谷元今天下午表示，已對北韓提出嚴正抗議，並予以強烈譴責。

他也說：「包含之前多次發射飛彈在內，北韓一連串行為嚴重威脅我國及區域乃至國際社會的和平與安全，這對國民的安全構成重大問題。」

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部今天表示，軍方發現北韓當天正午在平壤一帶向東部海域發射一枚疑似為中遠程彈道飛彈（IRBM）的物體。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140106