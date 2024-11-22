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俄國採極音速飛彈攻擊 澤倫斯基籲全球強烈回應

2024/11/22 08:53
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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲全球領袖強烈回應俄羅斯動用新世代極音速飛彈攻擊，他說這是俄烏戰爭「規模和殘酷性」的重大升級。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）證實對烏克蘭的第聶伯羅市（Dnipro）試射新型極音速中程飛彈。

澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram發布聲明指出：「這場戰爭的規模和殘酷性已明顯且嚴重升高。」

蒲亭發動這次攻擊是回應烏克蘭朝俄羅斯領土發射西方供應的火箭，同時暗示這種新型武器可能在未來攻擊中裝配核彈頭。

澤倫斯基說，這是「俄羅斯根本不想要和平的最終證據」。他也批評全世界對此未做出強烈反應，並警告其他國家也可能成為蒲亭的目標。

他說：「世界必須做出回應。目前全世界並無強烈回應。」

他說：「你們必須回應。我們必須施加壓力。有必要促使俄羅斯實現真正的和平，這只有透過武力才可能達成。否則，俄羅斯將進行無情打擊、威脅和破壞穩定，且不僅僅是針對烏克蘭。」

白宮今天表示，俄羅斯應為烏克蘭局勢「每一次」升級受到譴責，包括引入北韓軍隊參戰。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「每次（局勢）升級都源自俄羅斯。」她說，美國已警告莫斯科不要捲入「世界其他地區的另一個國家」。

尚皮耶矢言，即將卸任的總統拜登政府將在剩下數月任期內，持續「大量增加」對烏克蘭的援助。

拜登本週批准烏克蘭以美方供應的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈攻擊俄國境內軍事目標。關於美國的立場轉變，尚皮耶並未置評。

她還表示，在蒲亭更新俄羅斯核政策後，美國沒有理由修改自身核態勢；她也譴責莫斯科「不負責任」的言論。

西方情報機構和烏克蘭認為，至少1萬名北韓軍人正部署在俄羅斯，部分派駐在庫斯克州（Kursk），以增強俄軍軍力。

尚皮耶稱此為莫斯科「絕望」的證據。她說：「他們看到大量傷亡，所以現在轉向朝鮮民主主義人民共和國請求軍隊支援。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1131122

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