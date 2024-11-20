美鬆綁烏武器限制 西方與俄互控讓戰事急劇升級

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（中央社基輔19日綜合外電報導）俄烏戰爭今天屆滿1000天，烏克蘭今天在即將卸任的美國總統拜登授權下，以美製長程飛彈襲擊俄國領土。烏克蘭的盟友和俄羅斯在G20峰會相互指責對方讓戰事急劇升級。

路透社報導，俄羅斯表示，有6枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈射向俄國西部布揚斯克州（Bryansk）的一處軍事設施，俄軍擊落其中5枚，其中1枚的碎片擊中設施，引發火災，但很快就被撲滅，並未造成人員傷亡或損壞。

烏克蘭表示，烏軍擊中距離俄烏邊境約110公里的一處俄國軍火庫，並引發二次爆炸。烏克蘭軍方並未具體說明他們使用的武器種類，但烏國政府消息人士和美國官員證實，烏軍使用的是ATACMS。

一名美國官員表示，俄羅斯攔截了8枚飛彈中的2枚。

拜登本週批准烏克蘭以美方供應的ATACMS飛彈攻擊俄國境內軍事目標。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，動用ATACMS是西方希望衝突升級的明確信號。

莫斯科曾表示，沒有美國直接作戰支援下這類武器是無法發射的，動用這類武器將等同華府直接參與戰鬥行為，將招致俄國報復。

俄烏戰爭開戰至今滿千日，烏國不僅丟失1/5領土，未來有無西方的支持也因美國總統當選人川普即將重返白宮而成了一大問號。

另一方面，俄國國防部說，今晚9時至11時55分之間，防空單位在至少8個南部和中部地區摧毀了42架烏克蘭無人機，包括在布揚斯克地區擊落的32架。

軍事專家表示，使用美製飛彈有助烏克蘭守住他們在俄國西部庫斯克州（Kursk）拿下的一小部分領土，當作談判籌碼，但不太可能對這場已經持續了33個月的戰爭產生決定性影響，部分原因在於拜登鬆綁武器限制的舉措來得太晚。

ATACMS飛彈射程達300公里，遠不如部分俄羅斯用來襲擊烏克蘭的飛彈，包括據報射程高達2000公里的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

法新社報導，俄烏戰爭主導巴西里約熱內盧二十國集團（G20）領袖峰會最後一天議程，烏克蘭的盟友和俄羅斯相互指責對方讓戰事急劇升級。

出席G20峰會的俄羅斯外長拉夫羅夫稱，美國和俄羅斯「瀕臨正面軍事衝突的邊緣」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）抨擊「俄羅斯不負責任的言論」；美國國家安全會議（NSC）發言人也表達了相同觀點。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則說，他已要求中國國家主席習近平「充分運用一己的影響力」，讓俄羅斯領袖蒲亭（Vladimir Putin）「明白事理」。

G20峰會的聯合聲明並未提及俄國入侵行為，僅表示各國領導人樂見「各項相關和建設性倡議」，用以支持烏克蘭境內「全面、公正且永續的和平」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131120